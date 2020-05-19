Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
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с чего всё началось

Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков

Банк России представил новую концепцию страхования в ипотеке 27 апреля. Ключевое изменение, которое предлагает регулятор, — освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок и перенос этих расходов на банки. ЦБ считает, что это повысит прозрачность сделок и доступность ипотеки.
РБКвчера в 17:30

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Банки предложили ввести в России аналог ОСАГО для ипотечных заемщиков

Коммерсантъ05:07

Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков

РБКвчера в 17:30

Банки РФ предложили ввести аналог ОСАГО для ипотечных заёмщиков

News.ru03:19

Банки предложили ввести аналог ОСАГО для ипотеки

Известия02:53

ВСС не поддержал идею о госрегулировании тарифов на ипотечные страховки

РИА Новости03:32

Страховщики назвали неэффективным госрегулирование тарифов при ипотечном страховании

ТАСС02:37

Аналог ОСАГО для ипотеки может появиться в России

Телеканал 360°04:48
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 12:02, Ашберн
Общество

Профсоюзы узнали о возможном уменьшении срока уведомления об увольнении

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Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки

Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
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Кино

Вышел трейлер сериала «Космические войска»

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Общество

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Политика

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Политика

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Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.
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Экономика

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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса

Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
BFM.ru 02:14
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Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

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Энергетика

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Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru вчера в 12:19
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Экономика

Биржа NASDAQ планирует ужесточить правила IPO из-за китайских компаний

Нью-йоркская биржа NASDAQ собирается обнародовать новые ограничения на первичное публичное размещение акций (IPO), что затруднит IPO некоторых китайских компаний, передает Reuters со ссылкой на источники.
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Общество

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На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
РБК вчера в 10:03
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Общество

В Петербурге запретили прощание с любыми умершими

В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
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Армия и оружие

Силы Хафтара бросили «Панцирь» на захваченной ПНС авиабазе Аль-Ватия

В Ливии подразделениям Правительства национального согласия (ПНС) удалось захватить "Панцирь-С1", принадлежавший Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Хафтара.
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В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

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Игры

Создатели Minecraft изменили название и логотип студии

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Политика

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Напомним, 15 мая Путин раскритиковал региональные власти и руководителей больниц за то, что не все медработники получили выплаты за работу с больными COVID-19.
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Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
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Здоровье

В России из-за коронавируса приостановили вакцинацию

Минздрав России сообщил о приостановке вакцинации в рамках национального календаря прививок из-за распространения коронавируса.
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Общество

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Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
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Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
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Армия и оружие

Индия отказалась приобретать американские истребители F-21

Командование ВВС Индии приняло решение не рассматривать возможность покупки американских F-21. Информация об этом появилась в некоторых СМИ.
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Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
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Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

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Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
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