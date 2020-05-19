Экономика
РИА НовостиБанки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО
Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
Банк России представил новую концепцию страхования в ипотеке 27 апреля. Ключевое изменение, которое предлагает регулятор, — освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок и перенос этих расходов на банки. ЦБ считает, что это повысит прозрачность сделок и доступность ипотеки.РБКвчера в 17:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 12:02, Ашберн
Общество
Профсоюзы узнали о возможном уменьшении срока уведомления об увольнении
Срок уведомления об увольнении по сокращению штата может быть сокращен с двух месяцев до двух недель, сообщил РБК президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.
РБК 11:47
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки
Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 11:41
Кино
Вышел трейлер сериала «Космические войска»
Американская развлекательная компания Netflix презентовала новый трейлер комедийного сериала Космические войска.
iReactor 11:35
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Общество
Вспышка заражения в Китае отправила на карантин 108 миллионов человек
По данным Bloomberg, под ограничения попали порядка 108 млн человек. Службы здравоохранения пока не выяснили причину новой вспышки.
Русская Планета вчера в 12:41
Политика
Лавров: «Северный поток-2» будет построен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.
Российская газета 10:37
Экономика
Налог на вмененный доход решили не продлевать на 2021 год
Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 2021 год больше не рассматривается. Об этом 19 мая сообщили в Минфине России.
Известия 10:39
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса
Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
BFM.ru 02:14
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Энергетика
Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru вчера в 12:19
Экономика
Биржа NASDAQ планирует ужесточить правила IPO из-за китайских компаний
Нью-йоркская биржа NASDAQ собирается обнародовать новые ограничения на первичное публичное размещение акций (IPO), что затруднит IPO некоторых китайских компаний, передает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 22:52
Кино
Леброн Джеймс продюсирует фильм о баскетболе с Адамом Сэндлером
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выступит продюсером нового фильма компании Netflix о баскетболе, который будет называться «Hustle», а главную роль в картине сыграет популярный актёр Адам Сэндлер.
Чемпионат 06:16
Общество
У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменился директор
На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
РБК вчера в 10:03
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
Армия и оружие
Силы Хафтара бросили «Панцирь» на захваченной ПНС авиабазе Аль-Ватия
В Ливии подразделениям Правительства национального согласия (ПНС) удалось захватить "Панцирь-С1", принадлежавший Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Хафтара.
Российская газета вчера в 06:13
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Игры
Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
Mockva.ru вчера в 20:43
Политика
Путин потребовал объяснить неполные выплаты медикам
Напомним, 15 мая Путин раскритиковал региональные власти и руководителей больниц за то, что не все медработники получили выплаты за работу с больными COVID-19.
ФАН 08:08
Общество
На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе
Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
Здоровье
В России из-за коронавируса приостановили вакцинацию
Минздрав России сообщил о приостановке вакцинации в рамках национального календаря прививок из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 04:19
Общество
Богатые россияне начали покупать бункеры
Коммерсантъ 09:47
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa 11:05
Армия и оружие
Индия отказалась приобретать американские истребители F-21
Командование ВВС Индии приняло решение не рассматривать возможность покупки американских F-21. Информация об этом появилась в некоторых СМИ.
Политическая Экспертиза 06:24
Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Политика
Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40