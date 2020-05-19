с чего всё началось

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 757

Общество «Диссернет» нашел нарушения в диссертациях 68 российских судей «Диссернет» выявил нарушения в диссертациях 68 действующих судей и судей в отставке. Доклад опубликован на сайте сообщества.

Космос Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне Неожиданное выявление японскими учеными на всей поверхности Луны выбросов ионов углерода не стыкуется с гипотезой образования спутника путем столкновения Земли с другой планетой, сообщил РИА Новости один из участников совместного проекта Масаки Мацусима из отделения исследований Земли и планет Токийского политехнического института. 4

Здоровье В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь». 9

Экономика Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) Сбербанка перенесено с 26 июня на 25 сентября, заявил президент банка Герман Греф. 33

Политика СБУ отреагировала на интервью Гордона со Стрелковым Украинский журналист Дмитрий Гордона взял интервью у экс-министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутата Госдумы Натальи Поклонской по своей личной инициативе. 36

Экономика Швеция приготовилась к рекордному кризису Швеция приготовилась к рекордному экономическому кризису со времен Второй мировой войны.

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. 698

Общество Американцы стали отказываться от покупки китайских товаров Около 40% жителей США начали отказываться от покупки товаров с маркировкой «сделано в Китае», следует из опроса консалтинговой фирмой FTI Consulting. 23

Общество К объединению НАО и Архангельской области предложили добавить Коми Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) по объединению Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов -- с участием Республики Коми. 101

Общество Путин пока не смог добиться выплаты доплат всем медикам Напомним, что ранее Владимир Путин грозил губернаторам личной ответственностью за невыплату федеральных доплат медикам и требовал от правительства проконтролировать этот вопрос. 15

Здоровье Минздрав поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что ведомство поддерживает инициативу о повышении минимального возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. 17

Происшествия В Ярославле на мужчину напал медведь В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты. 233

Происшествия Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым Четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне в Кировской области, нашли живым спустя почти двое суток поисков, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт". 21