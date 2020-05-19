с чего всё началось

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.

Общество Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник. 2,5K

Общество Россиян предупредили об опасности прогулок на природе Даже во время короткой прогулки в парке в мае существует опасность подцепить клеща, пик нашествия которых приходится на период цветения черемухи. 5

Экономика Аэропортам заплатят за потерянных пассажиров Правительство компенсирует им по 195,4 руб. на человека Российские аэропорты во втором квартале получат компенсации из расчета 195,4 руб. на каждого утраченного пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года. 1

Футбол УЕФА: пандемия не повлияет на запуск третьего европейского турнира Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на запуск третьего европейского клубного футбольного турнира.

Политика Мишустин переназначил Мау ректором РАНХиГС на пять лет Премьер-министр Михаил Мишустин переназначил Владимира Мау ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) сроком на пять лет.

Политика Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли. 80

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. 29

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 2,6K

Политика Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные". 103

Политика Минобороны Японии проверяет кражу хакерами данных о новейших ракетах По информации газеты Asahi, хакеры могли заполучить информацию об эксплуатационных характеристиках гиперзвуковых ракет, разосланных министерством обороны Японии нескольким потенциальным подрядчикам для разработки прототипа. 1

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 11

Общество Правительство разрешило отсрочить исполнение закона Яровой Одобрено и временное снижение требований о хранении трафика по закону Яровой, и упрощение процедуры ввоза радиоэлектронного оборудования.

Политика Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов. 132

Политика Прокуратура Украины возбудила дело против Порошенко о госизмене Генеральная прокуратура Украины начала расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Украинская правда». 64

Политика Владимир Зеленский подведет итоги первого года президентства Сегодня ровно год, как на Украине сменился президент. Владимир Зеленский подводит свои первые итоги.

Политика Bloomberg исправило статью после критики посольства России Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США. 256

Общество Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года. 61