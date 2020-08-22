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Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладам до конца года

Российские банки ожидают плавного снижения ставок по рублёвым вкладам до конца года вслед за динамикой ключевой ставки Центробанка.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года

Банк России на фоне инфляции ниже целевого уровня в 4% и слабого восстановления экономической активности в стране на заседании в конце июля снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум.
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Life.ru

Аналитики спрогнозировали снижение ставок по вкладам до конца года

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Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладам до конца года

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Российские банки ожидают снижения ставок по вкладам до конца года

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Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам

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Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде

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