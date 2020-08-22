Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладам до конца года
Российские банки ожидают плавного снижения ставок по рублёвым вкладам до конца года вслед за динамикой ключевой ставки Центробанка.В источнике
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Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года
Банк России на фоне инфляции ниже целевого уровня в 4% и слабого восстановления экономической активности в стране на заседании в конце июля снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новостивчера в 00:24
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