Как сообщается на сайте "Дом.РФ", ипотеку под 6,5% сейчас выдают 59 банков и три некредитные финансовые организации. Самые значительные лимиты по этой программе были выделены Сбербанку (316,3 млрд руб.), ВТБ (175,7 млрд руб.) и банку "Дом.РФ" (35,1 млрд руб.).

с чего всё началось

Финансовые организации написали письмо в Минфин с просьбой пересмотреть условия сотрудничества: увеличить размер компенсаций, которые они получают от государства при одобрении кредитов под 6,5%, и продлить срок предоставления займов.

Банки попросили увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5%

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