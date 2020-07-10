Экономика
Гипер ННБанки попросили увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5%
Финансовые организации написали письмо в Минфин с просьбой пересмотреть условия сотрудничества: увеличить размер компенсаций, которые они получают от государства при одобрении кредитов под 6,5%, и продлить срок предоставления займов.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте "Дом.РФ", ипотеку под 6,5% сейчас выдают 59 банков и три некредитные финансовые организации. Самые значительные лимиты по этой программе были выделены Сбербанку (316,3 млрд руб.), ВТБ (175,7 млрд руб.) и банку "Дом.РФ" (35,1 млрд руб.).РБКвчера в 22:00
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Банки попросили увеличить субсидии на льготную ипотеку из-за снижения ключевой ставки
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