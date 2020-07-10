Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанки РФ просят увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5%

Российские банки попросили правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, а также продлить действие программы до конца года, следует из письма Ассоциации банков России на имя замминистра финансов Алексея Моисеева, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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Банки попросили у правительства увеличить субсидии на льготную ипотеку

Вице-президент АБР Алексей Войлуков подтвердил факт отправки документа. Представитель Минфина сообщил, что тот в министерство пока не поступил. Как отмечают авторы, после снижения ключевой ставки ЦБ на 1 п.п. (до 4,5%) на ту же величину сократилось и возмещение банкам — участникам программы.
РБКвчера в 22:00

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Банки просят правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку, иначе им не выгодно ее выдавать

Фонтанка.Ру03:47

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Коммерсантъвчера в 23:37

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Forbes02:06
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На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
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Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru вчера в 15:55
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Политика

Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств

Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
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Происшествия

Экс-начальника липецкого ГУ МЧС подозревают во взятке в 1,5 млн рублей

По версии следствия, бывший руководитель получил от коммерческой организации взятку в 1,5 млн рублей.
Агентство Бизнес Информации 04:07
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
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Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении его в мечеть.
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Общество

За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах.
Российская газета 04:00
Общество

В Крыму выявили еще 16 случаев коронавируса

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Происшествия

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Коммерсантъ вчера в 03:22
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Шоу-бизнес

Ведущий объяснил свое заявление о «фейковом» разводе Асмус и Харламова

Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони объяснил, почему назвал развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова частью своей программы.
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В новосибирском селе ученик зарезал учительницу

По предварительным данным, ученик школы забрался в дом, где проживала учительница, и ударил ее ножом.
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В ВОЗ оценили суточный прирост заболеваний COVID-19 в России

Суточный прирост заболеваний COVID-19 в России не снижается на протяжении двух недель, что не является хорошим знаком.
Lenta.ru 03:14
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На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Общество

В России выявили 6635 новых случаев коронавируса

Общее число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 6635 и достигло 713 936, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:02
Общество

Суд освободил бывшего вице-губернатора Сандакова от наказания

Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство бывшего челябинского вице-губернатора Николая Сандакова об условно-досрочном освобождении.
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Водителю Ford Focus пришел штраф за скорость 703 километра в час

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Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»

Татар-информ вчера в 16:28
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В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

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Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
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В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
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В Британии представили робота-химика

Evo-rus.com 03:15
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