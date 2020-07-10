Вице-президент АБР Алексей Войлуков подтвердил факт отправки документа. Представитель Минфина сообщил, что тот в министерство пока не поступил. Как отмечают авторы, после снижения ключевой ставки ЦБ на 1 п.п. (до 4,5%) на ту же величину сократилось и возмещение банкам — участникам программы.

с чего всё началось

Российские банки попросили правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, а также продлить действие программы до конца года, следует из письма Ассоциации банков России на имя замминистра финансов Алексея Моисеева, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Банки РФ просят увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5%

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