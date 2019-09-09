Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства.

Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из «черных списков»

Происшествия В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице Один человек погиб, 19 пострадали при пожаре в клинике в городе Дюссельдорф на западе Германии, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу.

Общество Мэрия Екатеринбурга показала храм Екатерины на трех площадках Ранее на заседании рабочей группы по строительству храма Екатерины было решено добавить в список альтернативных площадок под него территорию за Макаровским мостом.

Политика CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.

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Общество Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.

Общество Православным россиянам захотели добавить еще один выходной Авторы законопроекта подчеркивают, что «в настоящее время более 10 процентов населения следуют строгим предписаниям соблюдения длительного периода поста перед религиозным православным праздником Пасхи», что означает для россиян «психологическое эмоциональное напряжение духовных сил» и «сильный эмоциональный положительный всплеск».

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Политика Украина хочет вернуть еще 113 граждан из России Украина хочет вернуть еще 113 граждан из России, заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова принадлежащей Григорию Березкину РБК.

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