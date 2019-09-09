Экономика
Российская газетаБанки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из «черных списков»
Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 04:10, Вашингтон
Армия и оружие
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки
Российская газета вчера в 13:54
Происшествия
Прокуратура Читы начала проверку из-за обрушения потолка в детсаду
РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия
В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице
Один человек погиб, 19 пострадали при пожаре в клинике в городе Дюссельдорф на западе Германии, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу.
РИА Новости 02:53
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала храм Екатерины на трех площадках
Ранее на заседании рабочей группы по строительству храма Екатерины было решено добавить в список альтернативных площадок под него территорию за Макаровским мостом.
URA.Ru 02:30
Политика
CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона
Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.
Forbes вчера в 10:38
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Общество
Православным россиянам захотели добавить еще один выходной
Авторы законопроекта подчеркивают, что «в настоящее время более 10 процентов населения следуют строгим предписаниям соблюдения длительного периода поста перед религиозным православным праздником Пасхи», что означает для россиян «психологическое эмоциональное напряжение духовных сил» и «сильный эмоциональный положительный всплеск».
Lenta.ru вчера в 08:18
Авто
Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3
Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.
Новые автомобили вчера в 11:42
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru вчера в 16:01
Политика
Украина хочет вернуть еще 113 граждан из России
Украина хочет вернуть еще 113 граждан из России, заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова принадлежащей Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
В Геленджике случилось ЧП на центральном рынке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:01
Кино
«Оно 2» стало лидером российского проката
Мультфильм заработал в России и странах СНГ за выходные 24,4 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 03:38
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Шоу-бизнес
Замок Пугачевой и Галкина потребовали снести после доноса соседей
По словам Михайлова, жалобу на замок Пугачёвой и Галкина подал один из жителей деревни Грязь — врач по образованию.
URA.Ru 08 сентября в 11:58
Общество
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:55
Политика
Песков объяснил отсутствие Путина на встрече освобожденных россиян
Взгляд.ру вчера в 06:39
Политика
Порошенко вновь не пришёл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
RT на русском 03:51
Политика
Рада приняла в первом чтении проект о процедуре импичмента президента
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что одним из первых законопроектов, который он внесет на посту главы государства, будет закон о процедуре импичмента.
РИА Новости 04:01
Экономика
Полисы в минусе: ОСАГО и каско подешевели на 4-5%
С начала года полисы ОСАГО для легкового автотранспорта граждан в России в среднем подешевели на 4%. В Москве — на 6,4%, в регионах меньшей убыточности отмечается более заметное снижение премии, рассказали в Банке России.
Известия вчера в 17:01
Армия и оружие
Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
РИА Новости 03:53
Технологии
ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии
Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.
РБК 02:05
Происшествия
В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36