Экономика
Российская газетаБанки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из «черных списков»
Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства.
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Политика
Россия и Украина собираются провести новый обмен заключенными
URA.Ru вчера в 21:47
Политика
«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти
Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
Интерфакс 01:19
Общество
Шнуров отреагировал на выступление Билана в Самаре
Газета.Ru 01:48
Игры
Обзоры Borderlands 3 задержатся: западные журналисты пожаловались на странное решение 2K Games
3DNews 01:52
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru вчера в 14:09
Футбол
Рамос хочет видеть Погба в «Реале»
Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос выразил надежду, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба присоединится к столичной команде.
Газета.Ru 01:20
Политика
ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину
Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Российская газета вчера в 20:44
Общество
Гуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»
РИА Новости вчера в 19:53
Футбол
Семин назвал сроки восстановления травмированных игроков
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ход восстановления выбывших в лазарет футболистов.
Газета.Ru 01:51
Здоровье
Минздрав России планирует приравнять к сигаретам вейпы и кальяны
Минздрав РФ планирует принять антитабачный закон об ограничениях на электронные сигареты, вейпы и кальяны.
VSE42.RU 01:23
Происшествия
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
РИА Новости 01:12
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в гостинице в Сочи
RT на русском 01:16
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Футбол
Месси показал награду лучшего игрока на международной арене ESPYS-2019
Sport24.ru вчера в 19:40
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Происшествия
В Екатеринбурге полиция ищет жертв медиков-мошенников из Global Med
Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела сотрудники полиции просят всех, кто мог пострадать от противоправных действий представителей указанного медицинского центра, обратиться в кабинет № 440 следственной части УМВД России по городу Екатеринбургу по телефону (343) 294-14-96.
Европейско-Азиатские новости 00:54
Финансы
Утренний комментарий ПСБ по валютному рынку (10 сентября 2019 г.)
С наступлением сентября сантимент в отношении валют EM заметно улучшился, но дальнейшая динамика валют развивающихся стран во многом будет зависеть от итогов заседаний ведущих регуляторов (ЕЦБ и ФРС) в ближайшие две недели.
Глас Народа 01:44
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Общество
Назначен новый глава челябинского управления капстроительства
В Челябинске назначен новый руководитель городского управления капитального строительства.
REGNUM 01:01
Интернет
Хакеры запустили вирусную рекламу
Компания "Доктор Веб" по итогам августа обнаружила на 21,28% вирусных угроз меньше, чем в июле, следует из ее ежемесячного отчета (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:30
Происшествия
Четыре первоклассника получили ожоги в школе в Кузбассе
Как сообщает "Комсомольская правда", первоклассники уронили на себя электрический чайник. Дети получили ожоги верхних и нижних конечностей.
РЕН ТВ 01:43
Финансы
Bloomberg сообщило об увеличении Россией золотых резервов
За последние 10 лет Россия в четыре раза увеличила свои золотые резервы, заработав миллиарды долларов из-за повышения стоимости драгоценного металла на фоне эскалации торговых отношений США и Китая.
Известия вчера в 09:41
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми
Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
Политика
Трамп ответил критикам его волос
ТАСС 00:07
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости вчера в 12:58
Общество
Официальный аккаунт Москвы появился в соцсетях Китая
Комитет по туризму города Москвы запустил официальные аккаунты столицы в китайских соцсетях WeChat и Weibo.
ТАСС 01:12
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:25
Здоровье
Популярное лекарство оказалось смертельно опасным
Аспирин может быть опасен и для людей с сердечной недостаточностью. Им грозит преждевременная гибель от избытка принимаемого лекарства.
KrasnodarMedia 00:55
Происшествия
Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали
Газета.Ru вчера в 12:11