Экономика
Российская газетаБанки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из «черных списков»
Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства.
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Происшествия
В Екатеринбурге полиция ищет жертв медиков-мошенников из Global Med
По данным следствия, c июня 2016 года по август 2018 года работники коммерческого медицинского центра на улице Белинского, 86 обзванивали жителей Екатеринбурга и Свердловской области, чтобы пригласить на бесплатное обследование.
Европейско-Азиатские новости 00:54
Кино
Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» 33 года спустя
Знаменитый актер Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли «золотого ребенка» в одноименной картине 1986 года спустя 33 года.
Известия 00:43
Здоровье
Росздравнадзор рассказал о росте цен на жизненно необходимые препараты
"По данным мониторинга ценовой и ассортиментной доступности, по итогам 8 месяцев 2019 года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, повысился на 3,8%", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 13:36
Происшествия
В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27
Наука
Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь
Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.
Политическая Экспертиза вчера в 11:54
Политика
Савченко пожаловалась на проблемы с трудоустройством
Российская газета вчера в 16:04
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Армия и оружие
Разведка Франции обеспокоена возвращением граждан, воевавших в Сирии
Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı сообщает, что, по информации интернет-ресурса Mediapart, граждане Франции, придерживающиеся ультралевых политических взглядов, воевавшие в рядах Рабочей партии Курдистана в Сирии, возвращаются на родину.
REGNUM 01:36
Экономика
МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн
Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.
РБК 01:59
Политика
На Украине не исключили нового обмена с Россией
Украина продолжает с Россией переговоры об освобождении украинских граждан, еще один обмен может произойти до конца 2019 года.
REGNUM 02:17
Общество
Гуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»
РИА Новости вчера в 19:53
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:55
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян диагностировали тяжелое аутоиммунное заболевание
Красная волчанка – хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает внутренние органы и центральную нервную систему.
МИР 24 вчера в 23:43
Политика
Делегация из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом
По словам председателя Союза журналистов Севастополя Сергея Горбачева, координирующего визит, делегация из США хочет увидеть, как изменился Крым за последние пять лет.
iReactor вчера в 15:06
Политика
ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину
Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Российская газета вчера в 20:44
Технологии
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Армия и оружие
Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая
В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.
Военное дело 00:53
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости вчера в 06:49
Происшествия
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
РИА Новости 01:12
Политика
Дональд Трамп отменил переговоры с талибами
Ключевые лидеры талибов сегодня должны были провести переговоры с Трампом в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде и уже прибыли в США, но в последний момент президент отменил встречу.
Эхо Москвы 08 сентября в 04:00
Политика
«Газпром» изучит вариант поставки газа в Китай через Монголию
В понедельник, 9 сентября, предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину, что экспортные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» планируется начать с 1 декабря.
Ведомости вчера в 17:27
Киберспорт
Баг или фича? Игроки обнаружили в Gears 5 вид от первого лица
Подписчики Xbox Game Pass Ultimate играют в Gears 5 уже несколько дней и обнаружили довольно интересный баг, который даёт представление о том, как смотрелся бы проект, будь он шутером не от третьего, а от первого лица.
3DNews 02:29