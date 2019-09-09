Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства.

Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из «черных списков»

Происшествия В Екатеринбурге полиция ищет жертв медиков-мошенников из Global Med По данным следствия, c июня 2016 года по август 2018 года работники коммерческого медицинского центра на улице Белинского, 86 обзванивали жителей Екатеринбурга и Свердловской области, чтобы пригласить на бесплатное обследование.

Кино Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» 33 года спустя Знаменитый актер Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли «золотого ребенка» в одноименной картине 1986 года спустя 33 года.

Здоровье Росздравнадзор рассказал о росте цен на жизненно необходимые препараты "По данным мониторинга ценовой и ассортиментной доступности, по итогам 8 месяцев 2019 года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, повысился на 3,8%", - говорится в сообщении.

Происшествия В штабах Навального в пяти городах идут обыски В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.

Наука Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.

Политика В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Армия и оружие Разведка Франции обеспокоена возвращением граждан, воевавших в Сирии Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı сообщает, что, по информации интернет-ресурса Mediapart, граждане Франции, придерживающиеся ультралевых политических взглядов, воевавшие в рядах Рабочей партии Курдистана в Сирии, возвращаются на родину.

Экономика МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.

Политика На Украине не исключили нового обмена с Россией Украина продолжает с Россией переговоры об освобождении украинских граждан, еще один обмен может произойти до конца 2019 года.

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Шоу-бизнес У Ким Кардашьян диагностировали тяжелое аутоиммунное заболевание Красная волчанка – хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает внутренние органы и центральную нервную систему.

Политика Делегация из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом По словам председателя Союза журналистов Севастополя Сергея Горбачева, координирующего визит, делегация из США хочет увидеть, как изменился Крым за последние пять лет.

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Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Армия и оружие Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.

Политика Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.

Происшествия В Курганской области четыре человека погибли в ДТП Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Политика Дональд Трамп отменил переговоры с талибами Ключевые лидеры талибов сегодня должны были провести переговоры с Трампом в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде и уже прибыли в США, но в последний момент президент отменил встречу.

Политика «Газпром» изучит вариант поставки газа в Китай через Монголию В понедельник, 9 сентября, предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину, что экспортные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» планируется начать с 1 декабря.