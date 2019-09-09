Экономика
Российская газетаБанки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из «черных списков»
Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства.
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Политика
NYT рассказал о второй попытке США вывезти своего агента из России
По данным издания «Коммерсантъ» со ссылкой на газету The New York Times, опубликовавшей в понедельник статью о попытке ЦРУ США в 2016 году вывезти своего агента из России, однако он отказался покидать страну по семейным обстоятельствам.
Военное дело 03:00
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество
Мэрия примерила храм святой Екатерины на три площадки
Мэрия Екатеринбурга показала, как может выглядеть храм святой Екатерины на трех площадках, которые планируют включить в городской опрос.
Екатеринбург-ТВ 02:39
Общество
«Росконтроль» нашел кишечную палочку в зерненом твороге
Эксперты «Росконтроля» проверили зерненый творог, продающийся на полках российских магазинов.
Известия 02:31
Общество
Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати
В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.
REGNUM вчера в 09:48
Общество
Роспотребнадзор в 40 раз сократит число санитарных норм и правил
Роспотребнадзор к 2021 году из 424 действующих санитарных норм и правил оставит лишь 10, говорится на официальном сайте ведомства.
Российская газета 05:36
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Авто
Mitsubishi Pajero заменят новой моделью
На домашнем рынке у Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition - в скором будущем модель покинет Японию.
Тарантас Ньюс вчера в 10:06
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Шоу-бизнес
Собчак с сыном поздравили Виторгана с днем рождения
Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.
Вечерняя Москва 03:26
Общество
Шлифовальщица из Нижнего вышла в финал конкурса «Девушка Playboy-2019»
23-летняя шлифовальщица автобусов Алена Тарасова стала финалисткой конкурса "Девушка Playboy-2019".
Открытый Нижний 05:26
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Здоровье
Ежедневное использование дезодоранта наносит вред здоровью
Российские ученые провели исследования, в ходе которых установили, что частое использование дезодоранта приводит к эволюции вредных бактерий и увеличению потоотделения.
Live24 05:06
Интернет
Раскрыты данные о единой подписке на платные приложения Google Play
Пока неясно, что будет представлять из себя подписка от Google, но в случае Apple подписка дает доступ определенному набору приложений за фиксированную ежемесячную плату.
Ferra 04:11
Кино
Четвертая «Матрица» получила название «Мороженое»
Фильм "Матрица 4", который станет продолжением знаменитой фантастической трилогии о борьбе в стиле кунг-фу людей с машинами, обрел рабочее название.
Kinonews.ru вчера в 04:21
Футбол
Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к новичку «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке.
Матч ТВ 01:41
Футбол
Глава РФС рассчитывает, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой футбол
Интерфакс - Россия 04:37
Космос
Асгардия идет по следам Армстронга
Без сомнения, первый шаг Нейла Армстронга по лунной поверхности стал важнейшей вехой в сознании людей, вдруг понявших, что человечество едино, что есть цели, которых можно достичь лишь сообща, отринув взаимные распри, частные обиды и претензии.
Военно-промышленный курьер 00:37
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Гаджеты
За считанные часы до анонса новых iPhone стало известно об отмене ряда ожидаемых функций
Аналитик считает, что новые iPhone не получат двустороннюю беспроводную зарядку, так как эффективность зарядки не соответствует высоким требованиям Apple.
iXBT.com 03:50
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.
Газета.Ru 02:04
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
Huawei отозвала иск против властей США
Американские власти решили, что китайской компании можно было не получать экспортную лицензию для транспортировки данного оборудования Корпорация Huawei отзывает судебный иск, поданный против властей США, которые около двух лет назад конфисковали оборудование компании, сообщает Reuters.
Аргументы и Факты 00:35
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30