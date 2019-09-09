Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства.

Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из «черных списков»

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