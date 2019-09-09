Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из «черных списков»

Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства.
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Более 40% банков России пожаловались на отсутствие рекомендаций по антиотмывочному закону

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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:48, Вашингтон
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