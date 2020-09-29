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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Банки РФ с начала пандемии реструктурировали более 1,5 млн кредитов

Банки РФ за время пандемии – с 20 марта по 23 сентября - реструктурировали более 1,5 млн кредитов, их общая сумма составляет 767 млрд руб. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центробанка России.В источнике
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Коммерсантъ

Первая волна докатилась до портфелей

Коммерсантъ18:03
Банки.ру

Банки с марта реструктурировали долги юрлиц на 4,3 трлн рублей

Банки.рувчера в 03:10
ТАСС

Российские банки c марта реструктуризировали кредитов МСП на 750 млрд рублей

ТАССвчера в 09:59
Финмаркет

ЦБ РФ не ожидает существенного роста объема реструктурированных кредитов, не видит необходимости в допмерах поддержки банков

Финмаркетвчера в 10:21
Вести.Ru

Банки реструктуризировали россиянам 1,5 миллиона кредитов на 767 млрд рублей с марта

Вести.Ruвчера в 00:12
Коммерсантъ Приложения

Играть на опережение

Коммерсантъ Приложениявчера в 17:00
ИА Красная Весна

Банки реструктуризировали за полгода 1,5 млн кредитов на 767 млрд рублей

ИА Красная Весна28 сентября в 16:22

В России увеличат размер пособия на детей от трех до семи лет

В случае, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, сумма пособия будет увеличена до достижения уровня прожиточного минимума в регионе.
В России увеличат размер пособия на детей от трех до семи лет
RuNews24.ruвчера в 05:56
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Динамо (Киев) — Гент 3:0

В первом матче украинский клуб одержал победу со счётом 2:1. На своём поле «Динамо» также добилось победы, разгромив своего оппонента, в ворота которого было забито три безответных гола, два из которых с пенальти.
Metaratingsвчера в 16:48

Мокрый снег прогнозируют синоптики в Республике Алтай

После погоды преимущественно без осадков в середине недели усилится влияние ложбины с севера, поэтому в отдельных районах Республики Алтай ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Новости Горного Алтаявчера в 11:25

Фокин принес извинения за то, что назвал повстанцев «повстанцами»

Фокин сделал это заявление в ответ на критику, высказанную в его адрес по поводу того, что он во время заседания Трехсторонней группы назвал бойцов Донецкой Народной Республики «повстанцами».
ИА Красная Веснавчера в 12:26
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В Томске создали ускоритель для очистки газов ТЭЦ в Китае

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали импульсный электронный ускоритель для очистки дыма от вредных примесей и направили его в крупнейший в Китае Сианьский аэрокосмический институт двигательных установок.
МедиаПотоквчера в 08:31
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ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима Верховный суд (ВС) Карелии увеличил срок строгого режима для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева с 3,5 до 13 лет.
Коммерсантъвчера в 15:59
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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 09:56
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Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии

Как поясняет ФНПР, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования период дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин.
РБК20:38
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