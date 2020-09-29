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Банки.ру
Банки.ру

Банки с марта реструктурировали долги юрлиц на 4,3 трлн рублей

Системно значимые кредитные организации РФ в период с 20 марта по 11 сентября реструктурировали более 3,6 тыс. кредитов юридическим лицам на сумму свыше 4,3 трлн рублей, или 13,4% от совокупного портфеля этих банков.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Российские банки c марта реструктуризировали кредитов МСП на 750 млрд рублей

ТАССвчера в 09:59
Деловое.ТВ

Банки РФ с начала пандемии реструктурировали более 1,5 млн кредитов

Деловое.ТВвчера в 03:12
Банки.ру

Банки с марта реструктурировали долги юрлиц на 4,3 трлн рублей

Банки.рувчера в 03:10
TatCenter

Более 160 тыс. россиян получили кредитные каникулы

TatCenterвчера в 01:00
Вести.Ru

Банки реструктуризировали россиянам 1,5 миллиона кредитов на 767 млрд рублей с марта

Вести.Ruвчера в 00:12
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Коммерсантъ Приложениявчера в 17:00
ИА Красная Весна

Банки реструктуризировали за полгода 1,5 млн кредитов на 767 млрд рублей

ИА Красная Весна28 сентября в 16:22

В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19

Участникам пострегистрационного клинического исследования российской вакцины против COVID-19 начали колоть второй компонент препарата "Спутник V". Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, вторую прививку уже сделали шесть человек, планируется, что в среду вторую прививку получат около 20 человек.
В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19
Вести.Ru03:01
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Макрон намерен обсудить ситуацию в Карабахе с Путиным и Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в связи военными действиями в Нагорном Карабахе.
РИА Новости03:59

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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«Краснодар» сыграет с ПАОКом за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов Данная стадия является единственной на квалификационном этапе данного еврокубкового сезона, где команды смогут сыграть друг с другом дважды.
Честный рейтинг букмекеров03:15

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или, грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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Попова призвала переболевших коронавирусом продолжать носить маски

Переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 следует по-прежнему носить медицинские маски и другие средства защиты органов дыхания, заявила в интервью НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском04:27
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В ВС Швеции подтвердили информацию о разоблачении офицера

Стокгольм, 28 сентября 2020, 16:20 — REGNUM Командование вооруженных сил Швеции подтвердило информацию об одном из своих бывших высокопоставленных офицеров, который предоставил заведомо ложную информацию в своем резюме.
REGNUM28 сентября в 09:20
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