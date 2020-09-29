Банки РФ с начала пандемии реструктурировали более 1,5 млн кредитов
Банки РФ за время пандемии – с 20 марта по 23 сентября - реструктурировали более 1,5 млн кредитов, их общая сумма составляет 767 млрд руб. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центробанка России.В источнике
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Банки реструктуризировали за полгода 1,5 млн кредитов на 767 млрд рублей
ИА Красная Весна28 сентября в 16:22
Банки реструктуризировали россиянам 1,5 миллиона кредитов на 767 млрд рублей с марта
Вести.Ruвчера в 00:12