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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Банки РФ с начала пандемии реструктурировали более 1,5 млн кредитов

Банки РФ за время пандемии – с 20 марта по 23 сентября - реструктурировали более 1,5 млн кредитов, их общая сумма составляет 767 млрд руб. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центробанка России.В источнике
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Коммерсантъ

Первая волна докатилась до портфелей

Коммерсантъ18:03
Финмаркет

ЦБ РФ не ожидает существенного роста объема реструктурированных кредитов, не видит необходимости в допмерах поддержки банков

Финмаркетвчера в 10:21
ИА Красная Весна

Банки реструктуризировали за полгода 1,5 млн кредитов на 767 млрд рублей

ИА Красная Весна28 сентября в 16:22
Банки.ру

Банки с марта реструктурировали долги юрлиц на 4,3 трлн рублей

Банки.рувчера в 03:10
Вести.Ru

Банки реструктуризировали россиянам 1,5 миллиона кредитов на 767 млрд рублей с марта

Вести.Ruвчера в 00:12
Коммерсантъ Приложения

Играть на опережение

Коммерсантъ Приложениявчера в 17:00
ТАСС

Российские банки c марта реструктуризировали кредитов МСП на 750 млрд рублей

ТАССвчера в 09:59

Многомиллиардное состояние патриарха Кирилла опровергли

Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский опроверг информацию о наличии у патриархов Русской православной церкви (РПЦ) многомиллиардных состояний.
Lenta.ru20:25
1

Мужу Тихановской продлили содержание под стражей на два месяца

Сергей Тихановский, который является мужем бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, останется в СИЗО еще на два месяца, сообщает возглавляемое им движение «Страна для жизни» в Telegram-канале.
Московский Комсомолец18:22
6

Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии

Как поясняет ФНПР, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования период дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин.
РБК20:38
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
2,8K

Фокин принес извинения за то, что назвал повстанцев «повстанцами»

Фокин сделал это заявление в ответ на критику, высказанную в его адрес по поводу того, что он во время заседания Трехсторонней группы назвал бойцов Донецкой Народной Республики «повстанцами».
ИА Красная Веснавчера в 12:26
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МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 10:41
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15 новых автомобилей скорой помощи поступят в больницы Колымы

В Магаданскую область направлены 15 автомобилей УАЗ класса В. Девять из них — это универсальные и многоцелевые внедорожники вагонной компоновки, именуемые в народе "буханкой" (общая стоимость машин с оборудованием — 25 млн 650 тыс. руб), шесть машин — микроавтобусы повышенной грузоподъемности нового модельного семейства "Профи" (общая стоимость машин с оборудованием — 20 млн 940 тыс. руб).
MagadanMedia.ru19:04

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известиявчера в 00:35
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ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима Верховный суд (ВС) Карелии увеличил срок строгого режима для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева с 3,5 до 13 лет.
Коммерсантъвчера в 15:59
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