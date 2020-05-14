Экономика
News.ruБанки РФ сократили средний размер ипотечного кредита
Средний размер выдаваемого в России ипотечного кредита в апреле упал на 10% по сравнению с показателями прежних месяцев. Сейчас средняя сумма ипотеки — 2,48 млн рублей, что на 9,3% ниже, чем в марте.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер ипотечного кредита упал на 8%, до 2,39 млн руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало снижение среднего "чека" в ипотеке на 9,6%, до 2,26 млн руб. Оба бюро отмечают, что показатель вернулся к уровням второго-третьего квартала 2019 года.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Новости за ночь: Сумма выдаваемой россиянам ипотеки снизилась на 8-9%
Национальная служба новостей01:08
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Происшествия
СК опубликовал видео допроса сотрудницы приюта в Уфе, унижавшей детей
Следователи регионального следкома допросили 22-летнюю работницу социального приюта, которая сняла оскорбительное видео с участием воспитанников приюта и выложила в Сети.
Российская газета 11:13
Происшествия
ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске
Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
News.ru 12:39
Футбол
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Матондо как альтернативу Санчо
«Манчестер Юнайтед» рассматривает альтернативные варианты атакующему полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Sport24.ru 10:22
Политика
МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России
МИД России потребовал от изданий New York Times и Financial Times опровергнуть статьи о заниженной статистике по смертности от коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:03
Музыка
Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»
Сегодня зрители смогут увидеть онлайн-выступления музыкальных коллективов, которые должны были участвовать в главном песенном конкурсе в этом году.
Live24 12 мая в 07:50
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Здоровье
Более 300 тысяч человек скончалось от коронавируса в мире
Как уточняется, число жертв составило 300 074. При этом всего зафиксировано более 4,4 миллиона человек, выздоровели почти 1,6 миллиона.
Вечерняя Москва 14:05
Общество
Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе
Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
Общество
В Астраханской области готовятся к отмене пропускного режима
На сайте федерального Роспотребнадзора Астраханская область входит в число регионов, которые по всем критериям соответствуют требованиям перехода на первый этап снятия ограничительных мер.
REGNUM 12:08
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице минимум еще 1-2 недели.
Москва 24 14:21
Общество
Выплаты по 10 тысяч рублей дают на детей с 3 до 16 лет включительно?
На единовременные выплаты по 10 тысяч рублей имеют право дети старше трёх лет и достигшие 16-летия не раньше 11 мая 2020 года.
Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 10:19
Экономика
ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство
Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
Коммерсантъ 12:27
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Общество
В России перенесли сроки проведения ЕГЭ
Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости вчера в 09:16
Единоборства
Гловер Тейшейра победил Смита на UFC Fight Night 171
В четверг, 14 мая, состоялся турнир UFC Fight Night 171.
ГЛАС.RU 02:16
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Политика
Украина запретила въезд вагонов с китайскими колесами
Железные дороги Украины ввели запрет на прием на свою инфраструктуру вагонов, которые укомплектованы колесными парами производства двух китайских компаний, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:25
Здоровье
До конца мая в ярославских больницах развернут ещё 250 коек
До конца мая в больницах региона развернут ещё 250 коек для больных коронавирусом.
Городской телеканал 13:32
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Финансы
В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 8 мая снизились на $4,9 млрд (-0,9%) — до $562,4 млрд.
RT на русском 09:09
Финансы
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 0,4% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 74,04 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 19:06 мск.
ТАСС вчера в 12:39
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Происшествия
В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
Общество
СК возбудил дело из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов нацистских деятелей на портале «Бессмертного полка».
Повестка дня 06:29
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00