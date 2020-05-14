По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер ипотечного кредита упал на 8%, до 2,39 млн руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало снижение среднего "чека" в ипотеке на 9,6%, до 2,26 млн руб. Оба бюро отмечают, что показатель вернулся к уровням второго-третьего квартала 2019 года.

с чего всё началось

Средний размер выдаваемого в России ипотечного кредита в апреле упал на 10% по сравнению с показателями прежних месяцев. Сейчас средняя сумма ипотеки — 2,48 млн рублей, что на 9,3% ниже, чем в марте.

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