Экономика

News.ruNews.ruБанки РФ сократили средний размер ипотечного кредита

Средний размер выдаваемого в России ипотечного кредита в апреле упал на 10% по сравнению с показателями прежних месяцев. Сейчас средняя сумма ипотеки — 2,48 млн рублей, что на 9,3% ниже, чем в марте.
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Банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки из-за кризиса

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер ипотечного кредита упал на 8%, до 2,39 млн руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало снижение среднего "чека" в ипотеке на 9,6%, до 2,26 млн руб. Оба бюро отмечают, что показатель вернулся к уровням второго-третьего квартала 2019 года.
РБКвчера в 23:00

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Средние ипотечные ставки вернулись к докризисному уровню

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ТАСС03:25

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РБК: банки стали давать россиянам меньше денег на ипотеку

URA.Ru00:41

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Коммерсантъ00:37

Новости за ночь: Сумма выдаваемой россиянам ипотеки снизилась на 8-9%

Национальная служба новостей01:08

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