Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию.

с чего всё началось

Крупные финансовые учреждения России увеличили выпуск цифровых карт во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Банки РФ увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

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