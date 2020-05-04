Общество
Дни24Банки РФ увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции
Крупные финансовые учреждения России увеличили выпуск цифровых карт во время карантина из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию.РБК02:00
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Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
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В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
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Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Политика
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Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
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Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок.
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Политика
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Интерфакс 05:41
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
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Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
Правительство Украины одобрило ослабление карантинных ограничений
Правительство Украины одобрило ослабление карантинных ограничений в стране с 11 мая, при этом продлив карантин до 22 мая.
RT на русском 08:08
Общество
Правительство Украины продлило карантин до 22 мая
«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
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"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
Экономика
Дворкович спрогнозировал появление экономических островов после пандемии
Председатель фонда «Сколково» и глава ФИДЕ Аркадий Дворкович в интервью РБК дал прогноз, как изменится мир после пандемии коронавируса и экономического кризиса.
РБК 07:55
Общество
Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня
Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm вчера в 07:55
Общество
В Челябинской области планируют ввести масочный режим
Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
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Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
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Общество
Власти Кузбасса назвали условие введения цифровых пропусков
Электронные пропуска в Кузбассе введут в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, их не получат те, кто находится в режиме обязательной самоизоляции, сообщил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 07:13
Общество
В Кузбассе продлили режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом
Власти Кемеровской области приняли решение продлить режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова 07:00
Армия и оружие
Российский флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море
Северный флот России начал следить за группой боевых кораблей НАТО, которая вошла в Баренцево море.
Вести.Ru 06:25
Происшествия
В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
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