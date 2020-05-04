Общество

Дни24Дни24Банки РФ увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Крупные финансовые учреждения России увеличили выпуск цифровых карт во время карантина из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию.
РБК02:00

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Банки увеличили выпуск цифровых карт во время карантина

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Банки в РФ увеличили объем выпуска цифровых карт

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ГЛАС.RU03:08

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Коммерсантъ02:51
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:33, Ашберн
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Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок.
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Политика

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Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
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В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
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Политика

В Москве прошла репетиция авиационного парада Победы

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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
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Политика

Песков допустил участие Путина в мероприятиях 9 мая

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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Правительство Украины продлило карантин до 22 мая

«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
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Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса

"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
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Экономика

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Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Власти Кемеровской области приняли решение продлить режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом.
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Российский флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
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