Общество
Дни24Банки РФ увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции
Крупные финансовые учреждения России увеличили выпуск цифровых карт во время карантина из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию.РБК02:00
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Не имеет значения, кого Шалимов назвал дармоедами, хватит, что не себя.
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Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
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Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
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Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины
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Известия вчера в 19:59