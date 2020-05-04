Общество

Дни24Дни24Банки РФ увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Крупные финансовые учреждения России увеличили выпуск цифровых карт во время карантина из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию.
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Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

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Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

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ГЛАС.RU03:08

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Коммерсантъ02:51
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:05, Ашберн
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После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало.
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В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом

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