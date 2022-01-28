Российские банки в декабре сократили чистую прибыль на 30% в годовом выражении — до 111 миллиардов рублей, при этом за год прибыль сектора выросла в 1,5 раза — до рекордных 2,4 триллиона рублей, следует из информационно-аналитического материала ЦБ.