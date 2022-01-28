Российские банки в декабре сократили чистую прибыль на 30% в годовом выражении — до 111 миллиардов рублей, при этом за год прибыль сектора выросла в 1,5 раза — до рекордных 2,4 триллиона рублей, следует из информационно-аналитического материала ЦБ.
В Кремле не исключают, что в ходе запланированного на пятницу телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном прозвучат оценки российской стороны по поводу ответа США на предложения Москвы в сфере безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что среди сотрудников администрации главы государства, «как и везде», есть противники вакцинации против коронавируса, их «подвергают остракизму».
Супруга Леонида Федуна объяснила, почему футболист не подходил "Спартаку" Супруга владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о том, что подписание контракта с нападающим Александром Кокориным было личной инициативой экс-генерального директора клуба Шамиля Газизова.
Очная встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым не состоялась из-за коронавирусных ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.