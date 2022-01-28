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Российские банки в 2021 году заработали рекордные 2,4 триллиона рублей

Российские банки в декабре сократили чистую прибыль на 30% в годовом выражении — до 111 миллиардов рублей, при этом за год прибыль сектора выросла в 1,5 раза — до рекордных 2,4 триллиона рублей, следует из информационно-аналитического материала ЦБ.
ПРАЙМ
Операционные расходы также увеличились вслед за ростом бизнеса (+14%), однако медленнее доходов от основной деятельности.
Finam.Ru
Свыше 85% прибыли за 2021 г. получено системно значимыми кредитными организациями (СЗКО).
Finam.Ru
В целом розничный кредитный портфель банков достиг 25,1 трлн руб., прибавив за 12 месяцев 4,7 трлн руб., или 23,2%.
РБК

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