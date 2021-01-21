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ТАСС
ТАСС

Банки РФ в 2020 году сократили выдачу кредитных карт на 21,5%

Российские банки выдали в течение 2020 года 8,99 млн новых кредитных карт, что на 21,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).В источнике
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ПРАЙМ

Выдачи кредитных карт в России упали до минимума с 2017 года

"В 2020 году было выдано 8,99 миллиона новых кредитных карт, что на 21,5% меньше по сравнению с 2019 годом", — отметили в компании. При этом данный показатель стал минимальным с 2017 года, тогда банки выдали всего 6,9 миллиона "кредиток".
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Банки РФ в 2020 году сократили выдачу кредитных карт на 21,5%

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