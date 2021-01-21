Российские банки выдали в течение 2020 года 8,99 млн новых кредитных карт, что на 21,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С чего всё началось Выдачи кредитных карт в России упали до минимума с 2017 года "В 2020 году было выдано 8,99 миллиона новых кредитных карт, что на 21,5% меньше по сравнению с 2019 годом", — отметили в компании. При этом данный показатель стал минимальным с 2017 года, тогда банки выдали всего 6,9 миллиона "кредиток". ПРАЙМ 16:26