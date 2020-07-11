На фоне пандемии и ограничений в работе бизнеса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи: при выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.

с чего всё началось

Во время пандемии банки в РФ охотнее дают кредиты пенсионерам, чем людям 30-49 лет. Финансовые организации увеличили лимиты по займам для представителей старшей возрастной группы. В мае 2020 года ограничения по кредитным картам для людей 60-65 лет составляли 67 тысяч рублей.

Банки в РФ увеличили лимиты по кредитным картам для пенсионеров

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