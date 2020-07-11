Экономика

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Во время пандемии банки в РФ охотнее дают кредиты пенсионерам, чем людям 30-49 лет. Финансовые организации увеличили лимиты по займам для представителей старшей возрастной группы. В мае 2020 года ограничения по кредитным картам для людей 60-65 лет составляли 67 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Банки в кризис подняли лимиты по кредиткам для пенсионеров

На фоне пандемии и ограничений в работе бизнеса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи: при выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.
РБК03:00

Подробнее о событии

Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров

ФАН06:54

Банки РФ в кризис подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров

News.ru06:54

Банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров

Forbes06:18

Лимиты по кредитным картам пенсионеров подняли российские банки

АБН06:22

Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров

Газета.Ru05:38

Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пожилых людей

Эхо Москвы05:33

Банки в кризис подняли лимиты по кредиткам для пенсионеров

РБК03:00
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Автоспорт

Россиянин Шварцман выиграл гонку второго этапа «Формулы-2» в Австрии

Известия 16:19
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Происшествия

В Санкт-Петербурге полицейский поймал выпавшую из окна пенсионерку

Прапорщик полиции Евгений Беляков в Петербурге поймал на руки 80-летнюю женщину, когда она выпала из окна второго этажа, пишет "Фонтанка".
Газета.Ru 19:35
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Религия

В Якутск впервые привезут уникальную святыню

12 июля в 9 ч 30 минут в Преображенский кафедральный собор будут принесены мощи святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщила ИА SakhaNews пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елисавета (Сеньчукова).Уникальная святыня несколько лет назад передана в частную коллекцию из Рима, где в 67 году претерпели мученичество святые ученики Христовы.
SakhaNews вчера в 08:31
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 08:26
2,7K
Происшествия

В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:21
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Авто

Китайцы выпустили компактвэн в полтора раза дешевле Lada Largus

Китайское совместное предприятие SAIC-General Motors выпустило бюджетный компактвэн Wuling Hong Guang V. Новинка в кузове фургон оказалась почти в полтора раза дешевле Lada Largus: цены в Поднебесной стартуют с 42 900 юаней (433 тысячи рублей), тогда как базовый Largus F90 стоит в России от 620 тысяч рублей.
Motor 09:16
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
6K
Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11:19
2K
Политика

Зеленая партия США выдвинула своего кандидата на пост президента

Американская Зеленая партия официально выдвинула кандидатом на пост президента 67-летнего Хоуи Хокинса.
Московский Комсомолец 20:23
Общество

Билл Гейтс призвал обеспечить вакциной от коронавируса нуждающихся

Гейтс подчеркнул, что если допустить распределение лекарств и вакцин в пользу тех, кто способен больше заплатить, а не тех людей и мест, где существует наибольшая необходимость в препаратах, в результате человечество получит пандемию, которая будет продолжаться более длительный период времени и станет причиной гибели большего числа людей.
BFM.ru 17:42
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Гаджеты

Microsoft и Sony напряглись? Apple работает над своей игровой консолью

Один из пользователей Twitter сообщил о том, что компания Apple работает над игровой консолью.
iXBT.com 16:28
Общество

Бывшая жена Безоса стала самой богатой женщиной в США

РБК 20:19
Общество

Шнуров написал стихи о задержании губернатора Фургала

АБН 06:44
71
Авто

Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья

Доработанный Nissan GT-R набирает первую «сотню» за 2,9 сек. Тюнинг обойдется в 95 тысяч долларов.
Evo-rus.com 03:18
3
Экономика

Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров

Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер 10:04
8
Технологии

«Мы сможем получить колоссальное количество энергии»

Чем выгоден холод, как устроен криогенный двигатель и как возвратить энергию от сжижения природного газа, в интервью Indicator.Ru рассказал заместитель директора Института двигателей и энергетических установок Самарского университета Дмитрий Угланов.
Индикатор 09 июля в 15:39
Космос

Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс

ГЛАС.RU вчера в 03:13
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Общество

В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»

Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.
Российская газета 11:58
40
Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ 10:49
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Шоу-бизнес

Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

Собчак разместила в социальной сети фотографию, на которой она находится вместе со своим сыном на фоне берега, вероятнее всего, на Мальдивских островах.
Evo-rus.com 06:46
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Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru 09 июля в 07:07
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Авто

Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России

В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
Evo-rus.com вчера в 01:37
18
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы

На Новосходненском шоссе столкнулся автобус с автомобилем, в результате аварии два человека погибли и трое пострадали.
Известия 16:28
4
Общество

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 19:36
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Единоборства

Казахстанец Жумагулов проиграл дебютный бой в UFC

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 251. Состоялись бои раннего предварительного карда.
Спорт-Экспресс 19:58
Политика

СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год.
Российская газета 17:54
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Космос

Яркая комета NEOWISE: где, когда и как наблюдать

В небе над Россией началось время наблюдения за новой яркой кометой C/2020 F3 (NEOWISE).
Телеканал ОТВ 09 июля в 01:28
Армия и оружие

Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом портал Fighter Jets World.
Piter.tv 03:08
11
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
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Происшествия

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
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