Экономика
Актуальные НовостиБанки в РФ увеличили лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Во время пандемии банки в РФ охотнее дают кредиты пенсионерам, чем людям 30-49 лет. Финансовые организации увеличили лимиты по займам для представителей старшей возрастной группы. В мае 2020 года ограничения по кредитным картам для людей 60-65 лет составляли 67 тысяч рублей.
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с чего всё началось
На фоне пандемии и ограничений в работе бизнеса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи: при выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.РБК03:00
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Происшествия
В Санкт-Петербурге полицейский поймал выпавшую из окна пенсионерку
Прапорщик полиции Евгений Беляков в Петербурге поймал на руки 80-летнюю женщину, когда она выпала из окна второго этажа, пишет "Фонтанка".
Газета.Ru 19:35
Религия
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SakhaNews вчера в 08:31
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 08:26
Происшествия
В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:21
Авто
Китайцы выпустили компактвэн в полтора раза дешевле Lada Largus
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Motor 09:16
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11:19
Политика
Зеленая партия США выдвинула своего кандидата на пост президента
Американская Зеленая партия официально выдвинула кандидатом на пост президента 67-летнего Хоуи Хокинса.
Московский Комсомолец 20:23
Общество
Билл Гейтс призвал обеспечить вакциной от коронавируса нуждающихся
Гейтс подчеркнул, что если допустить распределение лекарств и вакцин в пользу тех, кто способен больше заплатить, а не тех людей и мест, где существует наибольшая необходимость в препаратах, в результате человечество получит пандемию, которая будет продолжаться более длительный период времени и станет причиной гибели большего числа людей.
BFM.ru 17:42
Гаджеты
Microsoft и Sony напряглись? Apple работает над своей игровой консолью
Один из пользователей Twitter сообщил о том, что компания Apple работает над игровой консолью.
iXBT.com 16:28
Авто
Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья
Доработанный Nissan GT-R набирает первую «сотню» за 2,9 сек. Тюнинг обойдется в 95 тысяч долларов.
Evo-rus.com 03:18
Экономика
Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер 10:04
Технологии
«Мы сможем получить колоссальное количество энергии»
Чем выгоден холод, как устроен криогенный двигатель и как возвратить энергию от сжижения природного газа, в интервью Indicator.Ru рассказал заместитель директора Института двигателей и энергетических установок Самарского университета Дмитрий Угланов.
Индикатор 09 июля в 15:39
Космос
Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс
ГЛАС.RU вчера в 03:13
Общество
В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.
Российская газета 11:58
Шоу-бизнес
Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам
Собчак разместила в социальной сети фотографию, на которой она находится вместе со своим сыном на фоне берега, вероятнее всего, на Мальдивских островах.
Evo-rus.com 06:46
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru 09 июля в 07:07
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
Evo-rus.com вчера в 01:37
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы
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Известия 16:28
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 19:36
Единоборства
Казахстанец Жумагулов проиграл дебютный бой в UFC
На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 251. Состоялись бои раннего предварительного карда.
Спорт-Экспресс 19:58
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год.
Российская газета 17:54
Космос
Яркая комета NEOWISE: где, когда и как наблюдать
В небе над Россией началось время наблюдения за новой яркой кометой C/2020 F3 (NEOWISE).
Телеканал ОТВ 09 июля в 01:28
Армия и оружие
Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом портал Fighter Jets World.
Piter.tv 03:08
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12