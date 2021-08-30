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Банк России: Во втором квартале зафиксирован рост кредитов населению и компаниям

Кредиты населению за второй квартал выросли на 7,1%, ссуды компаниям - на 3,9% на фоне восстановления экономики, роста доходов населения и, вероятно, ожиданий заемщиков по росту ставок.
Российская газета
Банк России ожидает некоторого роста «плохих» долгов населения.
News.ru
"Однако в среднесрочной перспективе мы ожидаем некоторого роста проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач и высокий уровень долговой нагрузки населения", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Качество кредитов пока стабильно, заявил ЦБ.
РИА Новости

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