Необходимо потребовать у боевиков «Талибана» (террористическое движение, запрещено в РФ) вернуть оставшееся в Афганистане американское оборудование стоимостью $85 млрд, заявил президент США Дональд Трамп.
Некоторые EM-валюты, демонстрирующие лучшие результаты в этом году, могут лишиться популярности, поскольку вероятность повышения ставок для борьбы с инфляцией снижается Бразильский реал и российский рубль уже оказались под давлением в этом квартале, так как трейдеры считают, что центральные банки могут замедлить темпы ужесточения монетарной политики.
Астрономы рассчитали, что ему требуется всего 113 дней, чтобы облететь Солнца Международная команда астрономов, используя расположенную в Чили мощную 570-мегапиксельную камеру для поиска темной энергии Dark Energy (DECam), подтвердила существование астероида с самым коротким орбитальным периодом среди всех известных астероидов в Солнечной системе.