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Банк России: Во втором квартале зафиксирован рост кредитов населению и компаниям

Банк России на фоне агрессивной динамики выдач потребительских кредитов и высокого уровня долговой нагрузки населения ждет некоторого роста "плохих" долгов, говорится в аналитическом обзоре ЦБ.
РИА Новости
Банки РФ во 2 квартале нарастили прибыль до 610 млрд рублей (с 564 млрд рублей в 1 квартале 2021 года) в результате активного роста кредитования и низких резервных расходов.
Finam.Ru
"Однако в среднесрочной перспективе мы ожидаем некоторого роста проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач и высокий уровень долговой нагрузки населения", - говорится в сообщении.
РИА Новости
"Качество кредитных портфелей стабильное, а стоимость риска (CoR) находится на исторически низких уровнях (0,2% по корпоративным кредитам и 1,4% - по розничным во 2 квартале)", - сообщает регулятор.
Finam.Ru

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