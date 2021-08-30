Российская газетаБанк России: Во втором квартале зафиксирован рост кредитов населению и компаниямБанк России на фоне агрессивной динамики выдач потребительских кредитов и высокого уровня долговой нагрузки населения ждет некоторого роста "плохих" долгов, говорится в аналитическом обзоре ЦБ.РИА НовостиБанки РФ во 2 квартале нарастили прибыль до 610 млрд рублей (с 564 млрд рублей в 1 квартале 2021 года) в результате активного роста кредитования и низких резервных расходов.Finam.Ru"Однако в среднесрочной перспективе мы ожидаем некоторого роста проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач и высокий уровень долговой нагрузки населения", - говорится в сообщении.РИА Новости"Качество кредитных портфелей стабильное, а стоимость риска (CoR) находится на исторически низких уровнях (0,2% по корпоративным кредитам и 1,4% - по розничным во 2 квартале)", - сообщает регулятор.Finam.RuЧитать далееСвернутьПрофильПрофильАБНЭкономика сегодняНародные новостиГазета.RuФАНОбщественная служба новостейЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииЦентробанк сообщил о росте кредитов населению и компаниямRuNews24.ru01:43Банк России ожидает роста проблемных долгов у населенияREGNUMвчера в 16:30Банковский сектор наращивает прибыль даже под угрозой системного кризисаНезависимая газетавчера в 13:31В ЦБ РФ заявили, что активный рост потребкредитования все еще несет риски перегреваТАССвчера в 13:49Банки РФ во 2 квартале нарастили прибыль почти на 3%Finam.Ruвчера в 13:38Риск перегрева кредитного рынка России оценили в ЦентробанкеПрофильвчера в 14:21Банк России: Во втором квартале зафиксирован рост кредитов населению и компаниямРоссийская газетавчера в 13:28Показать ещёОценить30Поделиться