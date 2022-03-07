Solenka.infoБанки РФ ввели ограничения на снятие наличных для поддержания ликвидностиВ call-центре банка информацию не подтвердили.ИзвестияВ Росбанке временно прекратили выдачу наличных долларов и евро, а в ПСБ и «Альфе» комиссия составляет до 10%.ИзвестияСледует отметить, что вместе с тем финансовые организации повысили ставки по вкладам в рублях до 25%, а в валюте — до 8%.Евразия DailyКомиссию в 10% при снятии наличных (как рублей, так и валюты) ввели в ПСБ, заявили в call-центре.ИзвестияЧитать далееСвернутьSolenka.infoSolenka.infoДни24Gazeta.SPbKazanfirst.ruИзвестияГлавный региональныйГЛАС.RULive24ИА Красная ВеснаПодробнее о событииСнять наличные станет проблемой: банки в РФ ограничивают снятие наличных для гражданBanki Loans03:10Подписка о невыходе: банки вводят комиссии за снятие наличных в офисахИзвестия16:01Самое цитируемоеБанки РФ ввели ограничения на снятие наличных для поддержания ликвидностиSolenka.info02:48Банки вводят комиссии за снятие наличныхГлавный региональный02:24Банки вводят комиссию до 10% за снятие наличных в долларах и евроИА Красная Весна03:52Российские банки ограничат выдачу наличных для поддержания ликвидностиИА SM-News01:50Финансисты: какие ограничения ввели Альфа-Банк, «Тинькофф» и ВТБURA.Ru19:03Показать ещёОценить443Поделиться