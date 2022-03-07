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Банки РФ ввели ограничения на снятие наличных для поддержания ликвидности

В call-центре банка информацию не подтвердили.
Известия
В Росбанке временно прекратили выдачу наличных долларов и евро, а в ПСБ и «Альфе» комиссия составляет до 10%.
Известия
Следует отметить, что вместе с тем финансовые организации повысили ставки по вкладам в рублях до 25%, а в валюте — до 8%.
Евразия Daily
Комиссию в 10% при снятии наличных (как рублей, так и валюты) ввели в ПСБ, заявили в call-центре.
Известия

Подробнее о событии

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