Финансы
ПРАЙМБанки РФ заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
Российские банки в ожидании решения ЦБ РФ об очередном смягчении монетарной политики заранее понизили свои ставки по вкладам, а также кредитам, в том числе и ипотечным, и дальнейшее их снижение будет зависеть от конъюнктуры рынка и экономической ситуации в стране в целом, следует из опроса кредитных организаций, проведенном агентством "Прайм".
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Политика
Путин рассказал о личной встрече с Лукашенко
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Политика
Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев после обмена в Донбассе
Двое из пяти экс-бойцов спецподразделения «Беркут», которых обменяли во время последнего обмена пленными в Донбассе, вернулись в Киев.
Армия и оружие
Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео
Военное командование ВС РФ на авиабазе Хмеймим, получив запрос на разрешение экстренной посадки, одобрило его и предоставило пассажирскому самолету воздушный коридор.
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Экономика
Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
Энергетика
В Минске допустили «небольшую корректировку» цены на российский газ
Официальный Минск не исключает внесения «небольшой корректировки» касательно цен на российский газ для республики на текущий год.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Общество
Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70
Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии достигло 70 человек, сообщает телеканал AbemaNews.
Армия и оружие
Ярош заявил о возможной зачистке Донбасса от «вражеского элемента»
Украинские спецслужбы способны организовать «революцию за линией разграничения», которая может стать поводом для зачистки территории ДНР и ЛНР от «вражеского элемента».
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до двух человек
Напомним, лобовое столкновение рейсового автобуса и грузовой фуры произошло сегодня днем в Яшкинском районе.
Спорт
Британская пловчиха приняла решение выступать за РФ
Накануне стало известно, что победительница юниорского чемпионата Европы на дистанции 50 м брассом, пловчиха Татьяна Белоногова (Белоногофф), приняла решение принять гражданство России.
Единоборства
Валентина Шевченко защитила титул UFC, нокаутировав Кэтлин Чукагян
Обладательница титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко нокаутировала американку Кэтлин Чукагян в рамках турнира UFC 247.
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей
Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла все три матча на Шведских играх
Сборная России по хоккею потерпела поражение от Чехии в матче третьего тура Шведских игр.
Здоровье
Геронтолог назвал жизненно важные прививки для пожилых
Врач назвал, какие прививки жизненно важны для пожилых. Об этом сообщило издание «АиФ».
Общество
Зоозащитники предложили ограничить разведение кошек и собак в РФ
Зоозащитники выступили с предложением ввести в России квоты на разведение породистых собак и кошек, чтобы в будущем сократить численность бездомных животных.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Биатлон
Поршнева стала пятой в масс-старте на Кубке IBU в Италии
Российская биатлонистка Анастасия Поршнева финишировала на пятой позиции по итогам масс-старта в рамках этапа Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло.
Политика
В Госдуме оценили слова Валенсы о репарациях
Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ироничной реакцию Леха Валенсы на заявление замглавы польского МИД Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Польши требовать военных репараций от российской стороны.
Экономика
Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
Происшествия
Три человека погибли в столкновении с КамАЗом под Курском
Три человека погибли, один ранен в результате столкновения Lada Kalina и грузовика КамАЗ в Курской области, сообщили в УМВД по региону.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Футбол
Дзюба оценил переходы Соболева, Комличенко и Смолова
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба оценил переходы других форвард национальной команды: Александра Соболева из «Крыльев Советов» в «Спартак», Николая Комличенко из «Млады Болеслав» в «Динамо» и Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».
Происшествия
Возросло число погибших при стрельбе в Таиланде
По меньшей мере 30 человек погибли, еще 58 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на северо-востоке Таиланда.