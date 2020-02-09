Финансы

ПРАЙМПРАЙМБанки РФ заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ

Российские банки в ожидании решения ЦБ РФ об очередном смягчении монетарной политики заранее понизили свои ставки по вкладам, а также кредитам, в том числе и ипотечным, и дальнейшее их снижение будет зависеть от конъюнктуры рынка и экономической ситуации в стране в целом, следует из опроса кредитных организаций, проведенном агентством "Прайм".
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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

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MySLO.ru04:08
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Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии достигло 70 человек, сообщает телеканал AbemaNews.
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Армия и оружие

Ярош заявил о возможной зачистке Донбасса от «вражеского элемента»

Украинские спецслужбы способны организовать «революцию за линией разграничения», которая может стать поводом для зачистки территории ДНР и ЛНР от «вражеского элемента».
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Число погибших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до двух человек

Напомним, лобовое столкновение рейсового автобуса и грузовой фуры произошло сегодня днем в Яшкинском районе.
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Сборная России по хоккею потерпела поражение от Чехии в матче третьего тура Шведских игр.
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Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть ЦСКА в товарищеском матче

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Врач назвал, какие прививки жизненно важны для пожилых. Об этом сообщило издание «АиФ».
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Зоозащитники выступили с предложением ввести в России квоты на разведение породистых собак и кошек, чтобы в будущем сократить численность бездомных животных.
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Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

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Скончался композитор Сергей Слонимский

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Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба оценил переходы других форвард национальной команды: Александра Соболева из «Крыльев Советов» в «Спартак», Николая Комличенко из «Млады Болеслав» в «Динамо» и Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».
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По меньшей мере 30 человек погибли, еще 58 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на северо-востоке Таиланда.
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