Финансы
ПРАЙМБанки РФ заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
Российские банки в ожидании решения ЦБ РФ об очередном смягчении монетарной политики заранее понизили свои ставки по вкладам, а также кредитам, в том числе и ипотечным, и дальнейшее их снижение будет зависеть от конъюнктуры рынка и экономической ситуации в стране в целом, следует из опроса кредитных организаций, проведенном агентством "Прайм".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Общество
Самолет МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в Китай
Общество
Гражданин Украины заразился коронавирусом на судне Diamond Princess
Число заболевших коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, стоящего на карантине в Иокогаме, продолжает расти.
Здоровье
Диетолог рассказал о симптомах жировой болезни
Жировая болезнь печени – опасный недуг, при котором ткань важного органа перерождается в жировую.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак оценила методы Яны Рудковской по воспитанию детей
В разговоре с Ургантом Собчак заявила, что она не разделяет методы воспитания продюсера Яны Рудковской.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
Происшествия
В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки
Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.
Экономика
Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть
Как прошла встреча президентов в Сочи Переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко начались утром 7 февраля в Сочи и шли весь день.
Здоровье
Число новых заражений коронавирусом за переделами Хубэя снизилось
Число новых подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса на территории Китая, за исключением провинции Хубэй, снизилось на 42,8%. Данный фактор свидетельствует о том, что меры сдерживания заболевания дают результаты, заявил в ходе пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
Авто
Ferrari превысила свой исторический рекорд продаж
Более 10 тысяч новых автомобилей реализовала итальянская марка Ferrari в 2019 году, что является историческим рекордом для компании, 6 февраля сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ в Баренцевом море
Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» провёл этап государственных испытаний в Баренцевом море, экипаж отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
Шоу-бизнес
Обнаженная Самбурская с кисточками на груди ввела поклонников в экстаз
Артистка одета в серебристый бюстгалтер с кисточками.
Политика
Пушков отреагировал на заявление экс-президента Польши о репарациях
Заявления замглавы МИД Польши Павла Яблонского о «безоговорочном» праве Варшавы на выплаты за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб» со стороны РФ, раскритиковал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует женщина
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Политика
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
Происшествия
Мосгорсуд отпустил из-под ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине
Мосгорсуд отпустил из-под ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации похищения человека и вымогательстве, сообщил РИА Новости его адвокат Ариф Бекаев.
Гаджеты
AMD может показать карту на основе «BigNavi» уже через пару недель
Появились утечки, указывающие на скорый анонс новой видеокарты Radeon от AMD, которая будет использовать новый чип, известный широкой публике как «BigNavi».
Игры
Бета-тест сурового мультяшного вестерна West of Dead начнётся на ПК в День влюблённых
Желающие провести День влюблённых в мрачных перестрелках и в компании с не вполне живым Роном Перлманом (Ron Perlman) вскоре получат такую возможность.
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
Армия и оружие
Очередной истребитель-перехватчик вернулся на Камчатку после ремонта
Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, входящий в состав авиационного полка Войск и сил на северо-востоке России, после ремонта и модернизации вернулся на Камчатку.
Кино
Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети
Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Происшествия
Полиция отчиталась об итогах поиска бомбы в поезде на Киевском вокзале
Сотрудники полиции днем 9 февраля осматривали поезд, который прибыл из Кишинева.
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Общество
На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.