Финансы

ПРАЙМПРАЙМБанки РФ заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ

Российские банки в ожидании решения ЦБ РФ об очередном смягчении монетарной политики заранее понизили свои ставки по вкладам, а также кредитам, в том числе и ипотечным, и дальнейшее их снижение будет зависеть от конъюнктуры рынка и экономической ситуации в стране в целом, следует из опроса кредитных организаций, проведенном агентством "Прайм".
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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

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Банки РФ заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ

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MySLO.ru04:08
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Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
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Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
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Организаторы отменили концерты певицы Наргиз в двух городах

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«Шеффилд Юнайтед» дома одержал победу над «Борнмутом» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.
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Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
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Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен у гражданина Украины, который находился среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.
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Тугарев и Макгеев выйдут в основе «Локо» на матч с «Ростовом»

В заключительном матче Кубка Париматч Премьер сыграют «Ростов» и «Локомотив». Главные тренеры команду определились со стартовыми составами.
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В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский

В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался народный артист России, композитор Сергей Слонимский.
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Автобус с 70 детьми перевернулся в Чехии

«Близ города Лоуны перевернулся двухэтажный автобус, в котором находились 70 детей», — заявил Даниэл Витек.
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Съемки протестного клипа Pussy Riot на «Ленфильме» сорвала полиция

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