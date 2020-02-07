Финансы
ПРАЙМБанки РФ заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
Российские банки в ожидании решения ЦБ РФ об очередном смягчении монетарной политики заранее понизили свои ставки по вкладам, а также кредитам, в том числе и ипотечным, и дальнейшее их снижение будет зависеть от конъюнктуры рынка и экономической ситуации в стране в целом, следует из опроса кредитных организаций, проведенном агентством "Прайм".
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Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла все три матча на Шведских играх
Сборная России по хоккею потерпела поражение от Чехии в матче третьего тура Шведских игр.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29
Число пострадавших при столкновении автобуса и фуры в Кемеровской области возросло до 29, сообщили ТАСС в ГИБДД.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки самолета в Усинске
Уголовное дело по факту жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщили 9 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.
Футбол
Дзюба подтвердил интерес со стороны «Тоттенхэма»
Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что лондонский "Тоттенхэм Хотспур" был заинтересован в его приобретении.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Происшествия
Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане
Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане, об этом заявил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Политика
Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев после обмена в Донбассе
Двое из пяти экс-бойцов спецподразделения «Беркут», которых обменяли во время последнего обмена пленными в Донбассе, вернулись в Киев.
Хоккей
Игроки НХЛ смогут участвовать в Олимпийских играх 2022 года
Участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине готовы обеспечить Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF), заявил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман 9 февраля на своей странице в Twitter.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Энергетика
Белоруссия раскрыла детали соглашения о покупке российской нефти
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
Здоровье
Диетолог рассказал о главном симптоме жировой болезни печени
Айтор Санчес, диетолог из Испании, назвал основной симптом жировой болезни печени, по которому можно определить эту болезнь на ранней стадии и быстро вылечить ее.
Общество
Джеки Чан пообещал миллион юаней за лекарство от коронавируса
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Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Политика
Валенса высмеял требование Польшей репараций от России
Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Борнмут» и поднялся на пятое место в АПЛ
«Шеффилд Юнайтед» дома одержал победу над «Борнмутом» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Шоу-бизнес
Пригожин показал на видео Валерию в халате и без макияжа
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал видео на своей странице в социальной сети Instagram, в котором показал певицу Валерию в домашней обстановке.
Кино
Школьница из Томска получила от Стивена Кинга право на экранизацию
Общество
Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии
В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен у гражданина Украины, который находился среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.
Футбол
Тугарев и Макгеев выйдут в основе «Локо» на матч с «Ростовом»
В заключительном матче Кубка Париматч Премьер сыграют «Ростов» и «Локомотив». Главные тренеры команду определились со стартовыми составами.
Культура
В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский
В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался народный артист России, композитор Сергей Слонимский.
Происшествия
Автобус с 70 детьми перевернулся в Чехии
«Близ города Лоуны перевернулся двухэтажный автобус, в котором находились 70 детей», — заявил Даниэл Витек.
Игры
Бета-тест сурового мультяшного вестерна West of Dead начнётся на ПК в День влюблённых
Желающие провести День влюблённых в мрачных перестрелках и в компании с не вполне живым Роном Перлманом (Ron Perlman) вскоре получат такую возможность.