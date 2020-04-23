Общество
RuNews24.ruБанки РФ заявили о росте активности мошенников во время самоизоляции
На карантине большое число россиян проводят досуг за компьютером в интернете, где мошенники придумывают и распространяют новые вредоносные программы.
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Банки предупреждают об активизации мошенников во время самоизоляции
Комсомольская правдавчера в 21:53
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Экономика
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 21 апреля в 08:12
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах
Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18
Политика
Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем
Газета.Ru вчера в 09:43
Кино
Disney работает над женским сериалом на основе «Звёздных войн»
Лос-Анджелес, США, 23 апреля 2020, 07:16 — REGNUM В производстве компании Disney находится новый сериал, в основу которого ляжет вселенная «Звездных войн».
REGNUM 01:01
Энергетика
СМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFТС) США выясняет, могла ли непубличная информация о переговорах стран ОПЕК + в марте попасть к трейдерам раньше времени.
РБК вчера в 23:33
Футбол
Халк: Мечтаю вернуться в «Порту»
Полузащитник Шанхай СИПГ Халк заявил о желании вернуться в Порту. Конечно, непросто покинуть место, к которому ты привык.
Советский спорт вчера в 14:30
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 16%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 16,1% и достигала отметки в $22,45 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 мск.
ТАСС вчера в 10:18
Общество
В России планируют создать единый центр контроля за водителями
В России ведется работа по созданию единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Известия вчера в 20:30
Политика
В Кремле рассказали о дате голосования по поправкам в Конституцию
Определенные прикидки на счет возможных дат голосования по поправкам в конституцию существуют, но перед принятием столь ответственного решения еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:57
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
Общество
В Новосибирской области готовятся ввести систему электронных пропусков
В Новосибирской области идёт подготовка к введению системы электронных пропусков в регионе по примеру Москвы, заявил глава региона Андрей Травников.
Парламентская газета вчера в 12:29
Общество
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
В Мурманской области резко выросло число зараженных коронавирусом
Мурманск, 23 апреля 2020, 00:11 — REGNUM Число зараженных в Мурманской области выросло до 606 — за сутки положительный тест на SARS-CoV-2 подтвердился у 97 человек.
REGNUM вчера в 17:11
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Происшествия
У студентки, вернувшейся на Сахалин из Москвы, подтвержден коронавирус
Болезнь диагностирована у студентки, прилетевшей из Москвы 20 апреля. Этим рейсом прибыли 35 человек.
Сахалин.Инфо 00:42
Политика
Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Интерфакс вчера в 18:59
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
Наука
Определены страны с самыми агрессивными штаммами коронавируса
Самыми агрессивными оказались штаммы COVID-19, которые были взяты у больных из Италии и Испании.
Pravda.Ru 21 апреля в 02:25
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Шоу-бизнес
Сын Яны Поплавской женился на бывшей супруге
Яркий пример тому — отношения старшего сына Яны Поплавской с бывшей женой Евгенией Остряковой, с которой он снова вступил в брак.
StarHit.ru 01:11
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
Общество
Две кошки заразились коронавирусом в США
Как сообщает Associated Pres, в США впервые зарегистрировали случаи заражения кошек коронавирусом SARS-CoV-2.
Live24 вчера в 17:08
Здоровье
Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
Общество
В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники
Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил о необходимости продления ограничительных мер, которые ввели из-за угрозы распространения коронавируса, на майские праздники.
Вести Татарстан вчера в 08:36
Общество
Жителям Вологодской области разрешили выезжать на дачи
В Вологодской области жителям разрешили выезжать на собственные дачи, но с соблюдением ряда условий.
DP.RU вчера в 15:19
Политика
Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции
Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 12:07
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10