На карантине большое число россиян проводят досуг за компьютером в интернете, где мошенники придумывают и распространяют новые вредоносные программы.

Банки РФ заявили о росте активности мошенников во время самоизоляции

Кино Disney работает над женским сериалом на основе «Звёздных войн» Лос-Анджелес, США, 23 апреля 2020, 07:16 — REGNUM В производстве компании Disney находится новый сериал, в основу которого ляжет вселенная «Звездных войн».

Футбол Халк: Мечтаю вернуться в «Порту» Полузащитник Шанхай СИПГ Халк заявил о желании вернуться в Порту. Конечно, непросто покинуть место, к которому ты привык.

Энергетика Цена нефти Brent выросла более чем на 16% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 16,1% и достигала отметки в $22,45 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 мск. 59

Политика В Кремле рассказали о дате голосования по поправкам в Конституцию Определенные прикидки на счет возможных дат голосования по поправкам в конституцию существуют, но перед принятием столь ответственного решения еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 1,2K

Интернет «Яндекс» выпустил собственный мессенджер Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами. 147

Общество В Новосибирской области готовятся ввести систему электронных пропусков В Новосибирской области идёт подготовка к введению системы электронных пропусков в регионе по примеру Москвы, заявил глава региона Андрей Травников. 189

Общество Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз. 24

Происшествия В Мурманской области резко выросло число зараженных коронавирусом Мурманск, 23 апреля 2020, 00:11 — REGNUM Число зараженных в Мурманской области выросло до 606 — за сутки положительный тест на SARS-CoV-2 подтвердился у 97 человек. 69

Экономика Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс». 1K

Происшествия У студентки, вернувшейся на Сахалин из Москвы, подтвержден коронавирус Болезнь диагностирована у студентки, прилетевшей из Москвы 20 апреля. Этим рейсом прибыли 35 человек.

Политика Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19. 12

Общество В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. 78

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 3,5K

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 456

Шоу-бизнес Сын Яны Поплавской женился на бывшей супруге Яркий пример тому — отношения старшего сына Яны Поплавской с бывшей женой Евгенией Остряковой, с которой он снова вступил в брак.

Общество Две кошки заразились коронавирусом в США Как сообщает Associated Pres, в США впервые зарегистрировали случаи заражения кошек коронавирусом SARS-CoV-2. 38

Общество В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил о необходимости продления ограничительных мер, которые ввели из-за угрозы распространения коронавируса, на майские праздники. 1K

Политика Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса. 271