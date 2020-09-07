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TatCenter
TatCenter

Банки России аннулировали 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

Банки России аннулировали 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы, которые были поданы во время весеннего карантина. Запросы на общую сумму 6,8 млрд рублей были отозваны из-за того, что заемщики в течение 120 дней не подтвердили право на льготу.В источнике
С чего всё началось
Известия

Бремя вышло: у 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

К 26 августа банки получили свыше 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тыс. запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей, гласит статистика Банка России.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы

РИА Новости01:14
РБК

Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков

РБК20:01
Известия

У 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

Известия17:01
Lenta.ru

Россиянам отказали в кредитных каникулах

Lenta.ru18:01
URA.Ru

Тысячам россиян грозят пени и огромные долги по кредитам

URA.Ru17:25
РЕН ТВ

Банки аннулировали кредитные каникулы у 15 тысяч россиян

РЕН ТВ17:14
ТАСС

«Известия»: банки в августе аннулировали порядка 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

ТАСС18:29

Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
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Крутских рассказал о кибератаках при голосовании о поправках

Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ DDoS-атаки мощностью до 240 тысяч запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ, заявил в понедельник специальный представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
РИА Новости09:12
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com05:48
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Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Lenta.ru08:51
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VW Tiguan X представлен как купе-внедорожник, но только для Китая

Volkswagen уже имеет впечатляющую линейку автомобилей с высокой посадкой для китайского рынка, но, несмотря на это, немецкий производитель еще больше расширил свой ассортимент кроссоверов, выпустив первый в истории Tiguan X.
Car.ru05:06

Пресс-служба Тимошенко опровергла ее уход из политики

Пресс-секретарь лидера украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Марина Сорока прокомментировала публикацию украинского издания "Вести", где со ссылкой на источники сообщалось, что лидер партии Юлия Тимошенко встретилась с очень влиятельным человеком и приняла решение уйти из большой политики.
Московский Комсомолец10:02