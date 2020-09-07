Банки России аннулировали 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы
Банки России аннулировали 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы, которые были поданы во время весеннего карантина. Запросы на общую сумму 6,8 млрд рублей были отозваны из-за того, что заемщики в течение 120 дней не подтвердили право на льготу.В источнике
С чего всё началось
Бремя вышло: у 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы
К 26 августа банки получили свыше 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тыс. запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей, гласит статистика Банка России.
Известия17:01
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