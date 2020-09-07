Банки России аннулировали 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы, которые были поданы во время весеннего карантина. Запросы на общую сумму 6,8 млрд рублей были отозваны из-за того, что заемщики в течение 120 дней не подтвердили право на льготу.

С чего всё началось Бремя вышло: у 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы К 26 августа банки получили свыше 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тыс. запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей, гласит статистика Банка России. Известия 17:01