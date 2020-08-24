Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности

Царьград 20

Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился, считают аналитики из Райффайзенбанка. Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным.