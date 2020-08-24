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РИА Новости
РИА Новости

Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности

Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился, считают аналитики из Райффайзенбанка. Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным.В источнике
С чего всё началось
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

Дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд, оценил в разговоре с РБК аналитик банка Денис Порывай. За прошлый месяц показатель сократился примерно на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд. Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые с сентября 2018 года.
РБКвчера в 13:37
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские банки исчерпали запасы валюты

Lenta.ruвчера в 14:43
Известия

Эксперты заявили об истощении валютных запасов российских банков

Известиявчера в 16:24
РИА Новости

Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности

РИА Новостивчера в 15:13
Газета.Ru

Российские банки к августу лишились запаса валютной ликвидности

Газета.Ruвчера в 15:01
RT на русском

Российские банки исчерпали запасы валютной ликвидности

RT на русскомвчера в 16:38
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

РБКвчера в 13:37
ПРАЙМ

Запас валютной ликвидности истощился, спрос на кредиты возобновился

ПРАЙМвчера в 08:35

Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального

«Весьма вероятным» отравление Навального назвал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт – вслед за аналогичным сообщением клиники «Шарите», куда российский политик был доставлен 22 августа из Омска в состоянии комы.
Ведомости17:06
4,7K

Омские врачи выяснят причину расхождения с Charite по анализам Навального

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи N1 в Омске Анатолий Калиниченко пока воздерживается от комментариев по поводу заявления немецкой клиники Charite о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.
Интерфаксвчера в 14:13
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Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:02
1,3K

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАН23 августа в 03:06
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Изменен возраст внутреннего ядра Земли

Создав условия, похожие на центр Земли, внутри лабораторной камеры, исследователи уточнили оценку возраста твердого внутреннего ядра нашей планеты, оценив его возраст от 1 до 1,3 миллиарда лет, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Physical Review Letters.
Научная Россия22 августа в 05:12
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Иран завершил расшифровку черных ящиков украинского самолета

Тегеран, 24 августа 2020, 20:47 — REGNUM 23 августа глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехкани Зангане заявил, что расшифровка черных ящиков украинского пассажирского самолета завершена и данные, извлеченные из них, отправлены в страны, потерявшие своих граждан.
REGNUMвчера в 13:47
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