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РИА Новости
РИА Новости

Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности

Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился, считают аналитики из Райффайзенбанка. Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным.В источнике
С чего всё началось
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

Дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд, оценил в разговоре с РБК аналитик банка Денис Порывай. За прошлый месяц показатель сократился примерно на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд. Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые с сентября 2018 года.
РБКвчера в 13:37
Подробнее о событии
RT на русском

Российские банки исчерпали запасы валютной ликвидности

RT на русскомвчера в 16:38
Известия

Эксперты заявили об истощении валютных запасов российских банков

Известиявчера в 16:24
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

РБКвчера в 13:37
Газета.Ru

Российские банки к августу лишились запаса валютной ликвидности

Газета.Ruвчера в 15:01
Lenta.ru

Российские банки исчерпали запасы валюты

Lenta.ruвчера в 14:43
РИА Новости

Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности

РИА Новостивчера в 15:13
ПРАЙМ

Запас валютной ликвидности истощился, спрос на кредиты возобновился

ПРАЙМвчера в 08:35

Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному

Версия об отравлении Алексея Навального рассматривалась российскими врачами, но подтверждения не нашла, рассказал РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых.
РИА Новостивчера в 13:36
240

Турчинов заявил о возможности Зеленского вторгнуться в Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что у главы государства Владимира Зеленского существуют возможности для наступления и вторжения на территорию республики Крым.
Известия21:33
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Шойгу сообщил о контрактах Минобороны РФ более чем на триллион рублей

Министерство обороны России в рамках международного военно-технического форума Армия-2020 планирует заключить 39 контрактов на 1,16 трлн рублей с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Политическая Экспертизавчера в 03:08
25

Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

Ведомство обновило свою оценку эпидемиологической ситуации в разных странах и впервые включило Россию в категорию С. Попадание в нее разрешает въезд на Кипр гражданам, которые постоянно проживают на острове, и членам их семей; тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также дипломатам.
РБК21:14

«Уже перебрасывают штабы»: что армия США готовит на востоке Европы

Госсекретарь Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписали договор, по которому Пентагон обязуется перебросить в страну дополнительно тысячу солдат, а также перебазирует сюда командование Пятого корпуса Сухопутных войск.
РИА Новостивчера в 01:00
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Группа «Океан Эльзы» обвинила Зеленского в нарушении авторских прав

Группа Вакарчука «Океан Эльзы» обвинила президента Украины Зеленского в нарушении авторских прав из-за использования их песни «Там, де нас нема» в праздничном попурри ко «дню независимости» Украины, прозвучавшем во время торжественных мероприятий на Софийской площади.
ИА Новороссиявчера в 10:18
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Сборщики айфонов могут перенести производство из Китая в Мексику

Ранее в этом месяце председатель компании Лю Янг-Вэй, выступая на конференции инвесторов в Тайбэе, заявил, что в условиях торговой войны между США и Китаем Foxconn работает над созданием "двух цепочек поставок для обслуживания двух рынков".
Вести.Ruвчера в 13:24
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В Приморье более 600 медработников заразились коронавирусом на работе

Владивосток, 25 августа 2020, 04:08 — REGNUM В Приморье из общего количества коронавирусных пациентов и носителей инфекции, около семи процентов — медицинский персонал, заразившийся на рабочем месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM21:08