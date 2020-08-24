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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности

Отсутствие запаса ликвидности может привести к дальнейшему ослаблению рубля. Аналитики банка считают, что часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс доллара был выше 75 руб.В источнике
С чего всё началось
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

Дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд, оценил в разговоре с РБК аналитик банка Денис Порывай. За прошлый месяц показатель сократился примерно на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд. Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые с сентября 2018 года.
РБК24 августа в 13:37
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RT на русском

Российские банки исчерпали запасы валютной ликвидности

RT на русском24 августа в 16:38
Царьград

Дефицит валюты, девальвация - уже есть. Дальше крах? Эксперт о «чёрном августе»

Царьградвчера в 05:51
ПРАЙМ

Российские банки к августу исчерпали запас валютной ликвидности

ПРАЙМвчера в 02:03
Аргументы и Факты

Российские банки исчерпали запасы валюты. Что это значит?

Аргументы и Фактывчера в 10:30
РИА Новости

Российские банки к августу исчерпали запас валютной ликвидности

РИА Новости24 августа в 15:13
Lenta.ru

Российские банки исчерпали запасы валюты

Lenta.ru24 августа в 14:43
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

РБК24 августа в 13:37

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
РБК04:18
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В Челябинске семья поела грибов и с галлюцинациями попала в больницу

Семью из трех человек в Челябинске госпитализировали после отравления собранными в лесу грибами, один из членов семьи – мужчина – находится в токсической коме, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе горздрава.
РИА Новости06:57
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Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

В марте 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты Захарченко к администрации СИЗО-2, которая признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов.
Известия05:58
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Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая накануне в выступлении перед Европарламентом назвала происходящее мирной революцией.
РБК06:35
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На Урале сделали операцию на позвоночнике с помощью мини-камеры

"Преимущества малоинвазивной эндоскопической хирургии - минимальные риски во время операции и после, ускоренная реабилитация пациента, помощь при сложных или запущенных случаях", - отметили в пресс-службе медицинского учреждения.
Российская газета05:22

Помпео анонсировал разработку ракет меньшей и средней дальности в США

Глава американского внешнеполитического ведомства имел в виду Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключённый между США и Россией, из которого Соединённые Штаты вышли в августе минувшего года.
Московский Комсомолец23:37
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