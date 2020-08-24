Помпео анонсировал разработку ракет меньшей и средней дальности в США

Глава американского внешнеполитического ведомства имел в виду Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключённый между США и Россией, из которого Соединённые Штаты вышли в августе минувшего года.