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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности

Отсутствие запаса ликвидности может привести к дальнейшему ослаблению рубля. Аналитики банка считают, что часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс доллара был выше 75 руб.В источнике
С чего всё началось
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

Дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд, оценил в разговоре с РБК аналитик банка Денис Порывай. За прошлый месяц показатель сократился примерно на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд. Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые с сентября 2018 года.
РБКвчера в 13:37
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Аргументы и Факты

Российские банки исчерпали запасы валюты. Что это значит?

Аргументы и Факты10:30
Царьград

Дефицит валюты, девальвация - уже есть. Дальше крах? Эксперт о «чёрном августе»

Царьград05:51
Lenta.ru

Российские банки исчерпали запасы валюты

Lenta.ruвчера в 14:43
RT на русском

Российские банки исчерпали запасы валютной ликвидности

RT на русскомвчера в 16:38
РИА Новости

Российские банки к августу исчерпали запас валютной ликвидности

РИА Новостивчера в 15:13
ПРАЙМ

Российские банки к августу исчерпали запас валютной ликвидности

ПРАЙМ02:03
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

РБКвчера в 13:37

Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

Бывший заместитель начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве.
Российская газета10:15
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Песков прокомментировал выводы немецких врачей по диагнозу Навального

В заявлении немецких врачей по диагнозу основателя ФБК Алексея Навального для российских специалистов нет ничего нового, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости06:05
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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Отменен приговор свердловским полицейским, осужденным за пытки

Ранее URA.RU писало, что в Синарском суде Каменска-Уральского 16 марта были осуждены четверо полицейских: оперативник Алексей Возчиков был приговорен к четырем годам колонии, экс-начальник отдела полиции Алексей Андреев, и оперативники Эмиль Гасанов и Василий Половка получили по три года колони общего режима.
URA.Ru08:23
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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