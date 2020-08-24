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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности

Отсутствие запаса ликвидности может привести к дальнейшему ослаблению рубля. Аналитики банка считают, что часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс доллара был выше 75 руб.В источнике
С чего всё началось
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

Дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд, оценил в разговоре с РБК аналитик банка Денис Порывай. За прошлый месяц показатель сократился примерно на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд. Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые с сентября 2018 года.
РБКвчера в 13:37
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Газета.Ru

Российские банки к августу лишились запаса валютной ликвидности

Газета.Ruвчера в 15:01
Известия

Эксперты заявили об истощении валютных запасов российских банков

Известиявчера в 16:24
РИА Новости

Российские банки к августу исчерпали запас валютной ликвидности

РИА Новостивчера в 15:13
RT на русском

Российские банки исчерпали запасы валютной ликвидности

RT на русскомвчера в 16:38
Lenta.ru

Российские банки исчерпали запасы валюты

Lenta.ruвчера в 14:43
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

РБКвчера в 13:37
ПРАЙМ

Запас валютной ликвидности истощился, спрос на кредиты возобновился

ПРАЙМвчера в 08:35

Режиссер «Вратаря галактики» считает неправомерным сравнивать его с фильмами Marvel

Создатели приключенческого фильма "Вратарь галактики", который включает масштабные сцены с использованием компьютерной графики, считают неправомерным сравнивать фильм с любым голливудским блокбастером, поскольку бюджеты этих картин несопоставимы.
ТАСС01:12

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания.
ТАСС01:08
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Завершается строительство новых медцентров, инициированных Олегом Дерипаской

По инициативе Олега Дерипаски, в семи уральских и сибирских городах (Краснотурьинске, Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете и Саяногорске) появятся медцентры для пациентов с внебольничной пневмонией.
ФедералПресс00:42
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«Барселона» объявила цену Месси

Руководящий состав испанского профессионального футбольного клуба "Барселона" наконец определился с ценником за форварда Лионеля Месси.
CT newsвчера в 08:31
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