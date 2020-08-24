Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности
Смотрите также
Немецкие врачи назвали причиной болезни Навального интоксикацию
Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября
Вышел трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера
В Минобороны придумали «танк будущего» на замену «Армате»
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Исхаков опустился на «социальное дно» после расставания с Гагариной
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
Уволенный Пашаев снова стал адвокатом Ефремова
Во Владикавказе открыли академию футбола «Алания»
«Барселона» объявила цену Месси
Немецкие врачи назвали причиной болезни Навального интоксикацию
Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября
Появилось видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
В Минобороны придумали «танк будущего» на замену «Армате»
Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму
Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности
Отсутствие запаса ликвидности может привести к дальнейшему ослаблению рубля. Аналитики банка считают, что часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс доллара был выше 75 руб.В источнике
С чего всё началось
Российские банки к августу исчерпали запасы валюты
Дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд, оценил в разговоре с РБК аналитик банка Денис Порывай. За прошлый месяц показатель сократился примерно на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд. Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые с сентября 2018 года.
РБКвчера в 13:37
Подробнее о событии