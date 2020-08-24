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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности

Отсутствие запаса ликвидности может привести к дальнейшему ослаблению рубля. Аналитики банка считают, что часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс доллара был выше 75 руб.В источнике
С чего всё началось
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

Дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд, оценил в разговоре с РБК аналитик банка Денис Порывай. За прошлый месяц показатель сократился примерно на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд. Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые с сентября 2018 года.
РБКвчера в 13:37
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Lenta.ru

Российские банки исчерпали запасы валюты

Lenta.ruвчера в 14:43
Известия

Эксперты заявили об истощении валютных запасов российских банков

Известиявчера в 16:24
РИА Новости

Российские банки к августу исчерпали запасы валютной ликвидности

РИА Новостивчера в 15:13
Газета.Ru

Российские банки к августу лишились запаса валютной ликвидности

Газета.Ruвчера в 15:01
RT на русском

Российские банки исчерпали запасы валютной ликвидности

RT на русскомвчера в 16:38
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

РБКвчера в 13:37
ПРАЙМ

Запас валютной ликвидности истощился, спрос на кредиты возобновился

ПРАЙМвчера в 08:35

Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газета22 августа в 04:22
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Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального

«Весьма вероятным» отравление Навального назвал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт – вслед за аналогичным сообщением клиники «Шарите», куда российский политик был доставлен 22 августа из Омска в состоянии комы.
Ведомости17:06
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русскомвчера в 09:19
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известиявчера в 18:00
42

Российские врачи не согласились с выводами немецких медиков по Навальному

Российские врачи, лечившие основателя ФБК Алексея Навального в омской больнице, с первого же дня отрабатывали версию об отравлении ингибиторами холинэстеразы, однако она не подтвердилась.
РБКвчера в 13:46
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