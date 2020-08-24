Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности
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Отсутствие запаса ликвидности может привести к дальнейшему ослаблению рубля. Аналитики банка считают, что часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс доллара был выше 75 руб.В источнике
С чего всё началось
Российские банки к августу исчерпали запасы валюты
Дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд, оценил в разговоре с РБК аналитик банка Денис Порывай. За прошлый месяц показатель сократился примерно на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд. Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые с сентября 2018 года.
РБКвчера в 13:37
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