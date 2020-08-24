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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности

Отсутствие запаса ликвидности может привести к дальнейшему ослаблению рубля. Аналитики банка считают, что часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс доллара был выше 75 руб.В источнике
С чего всё началось
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

Дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд, оценил в разговоре с РБК аналитик банка Денис Порывай. За прошлый месяц показатель сократился примерно на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд. Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые с сентября 2018 года.
РБКвчера в 13:37
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Российские банки к августу исчерпали запас валютной ликвидности

ПРАЙМ02:03
Царьград

Запас валюты обнулён. Россия рискует, но при одном условии: Прогнозы экспертов

Царьград01:49
RT на русском

Российские банки исчерпали запасы валютной ликвидности

RT на русскомвчера в 16:38
Известия

Эксперты заявили об истощении валютных запасов российских банков

Известиявчера в 16:24
РИА Новости

Российские банки к августу исчерпали запас валютной ликвидности

РИА Новостивчера в 15:13
Lenta.ru

Российские банки исчерпали запасы валюты

Lenta.ruвчера в 14:43
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

РБКвчера в 13:37

Японский холдинг и «Сколково» инвестируют ₽1,5 млрд в российские стартапы

Инвестиционная платформа фонда «Сколково» Skolkovo Ventures создала на паритетных началах совместное предприятие Station со структурой японского коммуникационного холдинга Dentsu, следует из совместного сообщения компаний, поступившего в РБК.
Японский холдинг и «Сколково» инвестируют ₽1,5 млрд в российские стартапы
РБК02:00

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания.
ТАСС01:08
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Появилось видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе

Видео перехвата вертолетами министерства обороны Белоруссии воздушных шаров с бело-красно-белым флагом оппозиции, запущенных, вероятно, с территории Литвы, опубликовал портал "Военно-политическое обозрение".
Известия00:23
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