Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссийские банки начинают закрывать прием вкладов в долларах

Курс доллара превышал сегодня 80 рублей, евро – впервые за 4 года вырос до 88.
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Российские банки начинают закрывать прием вкладов в долларах

Эхо Москвывчера в 12:31

Максим Буйлов об отказе банков от вкладов в долларах

Коммерсантъвчера в 18:37

Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

РБКвчера в 13:10

Российские банки начали бороться с долларом

Lenta.ru02:54

Российские банки начали закрывать прием вкладов в долларах

Forbesвчера в 11:55

Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах

ТАССвчера в 09:16

Райффайзенбанк прекратит прием вкладов в долларах

Банки.рувчера в 09:07
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Общество

Первый рейс с российскими туристами вылетел из Черногории в Москву

Первый рейс с находившимися в Черногории российскими туристами вылетел в Москву из аэропорта Подгорицы, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
Агентство Москва вчера в 18:46
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теи, кто называет его царем.
РБК 03:40
Авто

Новый Suzuki Jimny превратили в пикап

Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения появился в продаже в России летом 2019-го, и спрос на него оказался ажиотажным.
Новые автомобили 16 марта в 10:55
Происшествия

В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

РИА Новости 03:59
Гаджеты

Sony назвала характеристики новой PlayStation 5

iReactor вчера в 17:14
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия

В Тульской области из-за утечки аммиака на заводе погиб мужчина

РБК 03:46
Общество

Playboy перестанет выходить в печатной версии

НТВ 03:46
Общество

Коронавирус может негативно повлиять на поставки алкоголя в Россию

Крупные импортеры алкоголя предупредили российских закупщиков о возможных проблемах с поставками из-за закрытия границ в связи с коронавирусом, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:42
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина

Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Известия вчера в 23:01
Технологии

Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM

Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM.
UfaTime.ru вчера в 16:26
Общество

Петербургские суды закрываются для посетителей из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 19 марта 2020, 09:41 — REGNUM Петербургские суды приступили к исполнению постановления президиума Верховного суда РФ и начиная с четверга переходят на особой режим.
REGNUM 02:41
Общество

Список регионов РФ с самыми высокими зарплатами составили в Росстате

Перечень российских регионов, где получают самые высокие среднемесячные зарплаты, возглавила Чукотка.
Экономика сегодня 00:47
Космос

Ракета-носитель Falcon 9 с микроспутниками Starlink стартовала в США

Ракета-носитель Falcon 9 микроспутниками Starlink стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
РЕН ТВ вчера в 08:31
Авто

Назвали рублевые цены на кроссовер Geely Coolray

Пресс-служба Geely рассекретила российские цены и комплектации нового Geely Coolray.
SpeedMe вчера в 06:56
Экономика

Эксперт оценил второе место рубля в рейтинге волатильности валют

Экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников оценил данные Bloomberg о том, что рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
РИА Новости 03:23
Общество

Свердловские власти просят жителей прекратить скупать гречку

Свердловские власти просят жителей прекратить скупать гречку Штаб против коронавируса сообщил, что в регионе достаточно продуктов питания.
Екатеринбург-ТВ 02:55
Финансы

ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке

Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
ТАСС 02:34
Общество

За сутки коронавирус выявили еще в 15 регионах России

За последние сутки в России заболевания новым коронавирусом выявили сразу в 15 регионах, пишет «Интерфакс» по сообщению оперативного штаба.
Мой Брянск 17 марта в 11:46
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова вернули в читинское СИЗО

Устроивший стрельбу в воинской части Рамиль Шамсутдинов этапирован из Москвы, где он проходил психиатрическую экспертизу, обратно в СИЗО Читы.
Вести.Ru 02:22
Общество

Правительство с 20 марта начнет оперативный мониторинг цен

"Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", - сказал премьер на заседании правительства.
РИА Новости 03:46
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета РФ на 2020 год

Москва, 18 марта 2020, 12:52 — REGNUM В настоящий момент экономическая ситуация в России развивается по одному из неблагоприятных сценариев, поэтому можно ожидать, что в 2020 году федеральный бюджет страны будет дефицитным.
REGNUM вчера в 05:52
Здоровье

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:08
Наука

Физики СПбГУ приблизились к решению задачи термоядерного синтеза

Российские ученые из Санкт-Петербурга приблизились к решению задачи термоядерного синтеза.
Российская газета 03:39
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Ведомости вчера в 11:35
Общество

Китайская компания отказалась покупать нефть у «Роснефти»

Сингапурская компания Sinochem International Oil, трейдинговое подразделение китайской нефтеперерабатывающей госкомпании Sinochem Group, в тендерной документации на закупку нефти в мае-июне указалf, что «Роснефть» или ее «дочки» не могут участвовать в тендере, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.
Forbes 17 марта в 16:49
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 21:27
Политика

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

Президент Белоруссии отрицает, что на переговорах речь шла о создании наднациональных органов.
Эхо Москвы вчера в 02:30
Кино

Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Evo-rus.com 03:07
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