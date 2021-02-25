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TatCenter
TatCenter

Российские банки вложили более 15,5 трлн рублей в ценные бумаги

На 1 февраля 2021 года: объем долговых ценных бумаг вырос на 0,3% и достиг исторического максимума 15,75 трлн рублей; вложения в купонные облигации ЦБ в январе уменьшились на 3,3% и составили 550 млрд рублей; долевые ценные бумаги — 417 млрд рублей; векселя — 31 млрд рублей; резервы на возможные потери по ценным бумагам составили 461 млрд рублей.В источнике
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Российские банки нарастили вложения в ценные бумаги до рекордного уровня

Вложения российских кредитных организаций в ценные бумаги выросли в январе на 0,3% и на 1 февраля стали составлять рекордные 15,74 триллиона рублей, следует из данных ЦБ.
РИА Новости00:31
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Российские банки рекордно вложились в ценные бумаги

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Банки России нарастили вложения в ценные бумаги до рекордного уровня

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Эхо Москвы03:04

Вложения российских банков в ценные бумаги достигли рекордного уровня

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Вложения российских банков в ценные бумаги достигли рекордного уровня

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Вложения российских банков в ценные бумаги достигли рекордного уровня

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