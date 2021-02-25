На 1 февраля 2021 года: объем долговых ценных бумаг вырос на 0,3% и достиг исторического максимума 15,75 трлн рублей; вложения в купонные облигации ЦБ в январе уменьшились на 3,3% и составили 550 млрд рублей; долевые ценные бумаги — 417 млрд рублей; векселя — 31 млрд рублей; резервы на возможные потери по ценным бумагам составили 461 млрд рублей.

С чего всё началось Российские банки нарастили вложения в ценные бумаги до рекордного уровня Вложения российских кредитных организаций в ценные бумаги выросли в январе на 0,3% и на 1 февраля стали составлять рекордные 15,74 триллиона рублей, следует из данных ЦБ. РИА Новости 00:31