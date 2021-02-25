Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
БИЗНЕС Online
БИЗНЕС Online

Банки России нарастили вложения в ценные бумаги до рекордного уровня

Вложения банков России в ценные бумаги увеличились в январе на 0,3%, на 1 февраля составив рекордные 15,74 трлн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ РФ. В большинстве своем это долговые ценные бумаги, объем на балансах банков которых вырос на 0,3% — до в 15,75 трлн рублей.В источнике
БИЗНЕС Online
Вечерняя Москва
ФАН
Рамблер
ОГТРК Ямал-Регион
Общественная служба новостей
ПРАЙМ
Аргументы и Факты
Вести.Ru
С чего всё началось

Российские банки нарастили вложения в ценные бумаги до рекордного уровня

При этом вложения в купонные облигации Банка России в январе продолжили снижаться - на 3,3% и на 1 февраля составили 550 миллиардов рублей, что стало минимумом с начала февраля 2018 года.
РИА Новости00:31
Подробнее о событии

Российские банки рекордно вложились в ценные бумаги

ФАН03:53

Банки и население установили рекорд по покупке акций и облигаций

Вести.Ru03:05

Вложения российских банков в ценные бумаги достигли рекордного уровня

ПРАЙМ00:18

Вложения российских банков в ценные бумаги достигли рекордного уровня

Аргументы и Факты01:43

Вложения российских банков в ценные бумаги достигли рекордного уровня

Коммерсантъ01:36

Банки России нарастили вложения в ценные бумаги до рекордного уровня

БИЗНЕС Online01:21

ЦБ отчитался, что вложения российских кредитных учреждений в ценные бумаги в начале года выросли почти на полпроцента

Эхо Москвы03:04
Интересное

Власти Москвы надеются к лету минимизировать карантинные ограничения

Власти Москвы планируют в случае сохранения нынешней ситуации с коронавирусом минимизировать карантинные ограничения к лету, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.
RT на русском03:43

Глава Европейского командования США считает Россию угрозой существованию США и союзников

Глава Европейского командования ВС США главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс считает, что Россия представляет постоянную угрозу существованию США и союзников.
Коммерсантъ22:23

Суд продлил запрет определенных действий Михаилу Меню до 30 марта

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий до 30 марта 2021 года в отношении Михаила Меня", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости04:50

Актриса Лиза Арзамасова рассказала о подготовке к свадьбе с Ильей Авербухом

Самой громкой парой к концу прошлого года стали Лиза Арзамасова и Илья Авербух, которые несмотря на разницу в возрасте и повсеместные заголовки в СМИ тайно сыграли свадьбу, заявив, что счастье любит тишину.
CT news02:42

За минувший год две тысячи жителей Севастополя оформили ипотечные кредиты

Как рассказали журналистам в пресс-службе севастопольского Банка России, за 2020 год в Севастополе выдано более двух тысяч ипотечных жилищных кредитов, на общую сумму около пяти миллиардов рублей.
Вести.Севастополь03:52