Вложения банков России в ценные бумаги увеличились в январе на 0,3%, на 1 февраля составив рекордные 15,74 трлн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ РФ. В большинстве своем это долговые ценные бумаги, объем на балансах банков которых вырос на 0,3% — до в 15,75 трлн рублей.

С чего всё началось Российские банки нарастили вложения в ценные бумаги до рекордного уровня При этом вложения в купонные облигации Банка России в январе продолжили снижаться - на 3,3% и на 1 февраля составили 550 миллиардов рублей, что стало минимумом с начала февраля 2018 года. РИА Новости 00:31