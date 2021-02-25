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Вести.Ru

Банки и население установили рекорд по покупке акций и облигаций

Наибольшую долю в портфелях банков составляют государственные и корпоративные облигации: в январе их сумма выросла на 0,3% до исторического максимума в 15,75 триллиона рублей. Рост обеспечен за счет покупки облигаций компаний.В источнике
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С чего всё началось

Российские банки нарастили вложения в ценные бумаги до рекордного уровня

При этом вложения в купонные облигации Банка России в январе продолжили снижаться - на 3,3% и на 1 февраля составили 550 миллиардов рублей, что стало минимумом с начала февраля 2018 года.
РИА Новости00:31
Подробнее о событии

Российские банки рекордно вложились в ценные бумаги

ФАН03:53

Банки России нарастили вложения в ценные бумаги до рекордного уровня

БИЗНЕС Online01:21

ЦБ отчитался, что вложения российских кредитных учреждений в ценные бумаги в начале года выросли почти на полпроцента

Эхо Москвы03:04

Вложения российских банков в ценные бумаги достигли рекордного уровня

Аргументы и Факты01:43

Вложения российских банков в ценные бумаги достигли рекордного уровня

Коммерсантъ01:36

Банки и население установили рекорд по покупке акций и облигаций

Вести.Ru03:05

Вложения российских банков в ценные бумаги достигли рекордного уровня

ПРАЙМ00:18
Интересное

Концерн «Калашников» выпустил новую версию автомата АК-12 АК-308

Разработку новых образцов вооружений на базе российского автомата АК-308 с использованием мощных патронов будет рассматривать концерн "Калашников" и Министерство обороны РФ, 22 февраля передает пресс-служба концерна на проходящей выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.
SM News22 февраля в 09:02

Алена Апина вспомнила, как попала в группу «Комбинация»

Как исполнительница оказалась в одной из популярных советских групп и как проходили первые концерты "Комбинации", Алена рассказала в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1". Музыкальная карьера Апиной началась благодаря Виталию Окорокову.
Вести.Ru02:26