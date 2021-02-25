Наибольшую долю в портфелях банков составляют государственные и корпоративные облигации: в январе их сумма выросла на 0,3% до исторического максимума в 15,75 триллиона рублей. Рост обеспечен за счет покупки облигаций компаний.

С чего всё началось Российские банки нарастили вложения в ценные бумаги до рекордного уровня При этом вложения в купонные облигации Банка России в январе продолжили снижаться - на 3,3% и на 1 февраля составили 550 миллиардов рублей, что стало минимумом с начала февраля 2018 года. РИА Новости 00:31