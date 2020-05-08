Экономика
Газета.RuБанки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.РБК00:00
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СМИ: за месяц банки не воспользовались разрешением удаленно открывать счета
Московский Комсомолец03:23
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Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
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Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения
Газета.Ru вчера в 17:15
Политика
Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Шоу-бизнес
Возлюбленный Бузовой Манукян покрасил на спор волосы в рыжий цвет
Недавно блогер Давид Манукян, который является возлюбленным поющей ведущей Ольги Бузовой, на спор покрасил волосы в рыжий цвет.
Дни24 вчера в 04:26
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Здоровье
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Общество
Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с количеством заболевших коронавирусом в столице.
RT на русском вчера в 05:51
Игры
Вышел новый трейлер «Vampire: Masquerade — Bloodlines 2» про безумные танцы
Долгожданная игра про вампиров «Vampire: Masquerade - Bloodlines 2» сегодня выпустила новый трейлер во время мероприятия Inside Xbox.
Ридус вчера в 20:32
Происшествия
В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 01:16
Общество
В Красноярском крае продлят после праздников режим самоизоляции
«Снятие режима самоизоляции на территории Красноярского края после майских праздников не предполагается», — говорится в сообщении правительства.
Kursk.com 02:00
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Общество
В России за сутки выявлено 10 699 носителей коронавируса
Москва, 8 мая 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:38
Общество
Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19
За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости вчера в 05:55
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Политика
Российские военные передали коллегам в Италии полевой госпиталь
Российские военные специалисты накануне отбытия в РФ передали итальянским коллегам отделение интенсивной терапии и терапевтическое отделение полевого госпиталя со штатным медицинским оборудованием и имуществом, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости вчера в 10:57
Авто
Преемник Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 05 мая в 13:55
Общество
В Свердловской области зарегистрировано 155 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки еще 155 пациентов получили положительные результаты анализов на коронавирус.
JustMedia 03:32
Армия и оружие
Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета
О советском космическом корабле «Буран», который стартовал с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя «Молния» и приземлялся на бетонную полосу по-самолетному, знают многие.
Московский Комсомолец вчера в 07:17
Политика
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
Политика
Как Украина празднует День памяти и примирения в пандемию
На Украине 8 мая празднуется День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны.
Газета.Ru 03:41
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
Культура
Главред радио «Китап»: Эфиры будут посвящены песням и литературе
На новом радио «Китап» планируется к концу этого года разделить эфир на две тематические части: одна половина будет занимать песни, другая – литературное чтение, сообщает ИА «Татар-информ», ссылаясь на главного редактора радиостанции «Китап» Алмаза Миргаязова.
Кайбицкие зори 02:53
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Шоумэн решил вызвать на бой Емельяненко после того, как тот сказал, что шоумену Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не нужно выходить на ринг, так как «уже песок сыпется».
ФАН вчера в 10:19