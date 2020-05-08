Экономика
Газета.RuБанки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.РБК00:00
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СМИ: за месяц банки не воспользовались разрешением удаленно открывать счета
Московский Комсомолец03:23
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Общество
Дуров назвал причины для отказа от переезда в США
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
Шоу-бизнес
Врач считает, что Бабкина может не вернуться на сцену
Медик отметил, что певице просто повезло, что она смогла побороть тяжелую болезнь. Хорошев считает, что у артистки сильная иммунная система.
Аргументы и Факты вчера в 20:40
Экономика
Российский IТ-бизнес может стать убыточным
По расчетам Минкомсвязи, если правительство не одобрит ранее предложенные меры по поддержке отрасли, по итогам 2020 г. прибыль IТ-компаний сократится на 30 млрд руб. и составит 93 млрд руб. При этом средняя численность IТ-специалистов снизится во втором полугодии 2020 г. на 27000 и вернется к докризисному уровню только к 2024 г.
Ведомости вчера в 17:02
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
По данным ИТ-компании "Платформа ОФД" (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Политика
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
Общество
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Финансы
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
Энергетика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
Российская газета вчера в 23:00
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Гаджеты
Представлен поддерживающий процессоры с Zen 3 чипсет AMD B550
Как уточнили представители фирмы, речь идёт о настольных процессорах AMD Ryzen нового поколения на Zen 3. Данная поддержка будет обеспечиваться за счёт системных плат на чипсетах B550 и X570 – в отличие от их предшественников, не имеющих достаточного для этого объёма флеш-памяти, сохраняющей настройки и BIOS.
Актуальные Новости 03:52
Технологии
Илон Маск пообещал чипировать людей через год
Территория новостей 00:39
Общество
Во Владимирской области выявлено 45 новых случаев коронавируса
Новые заразившиеся оказались из семи районов региона Во Владимирской области за сутки подтвердили еще 45 случаев заболевания коронавирусом.
Pro Город Владимир 03:30
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 1032 пациента
RT на русском 03:49
Политика
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа
Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
Технологии
Для сервиса Samsung Pay будут выпущены банковские карты
Речь идёт о сервисе Samsung Pay, который работает в России с сентября 2016 года.
3DNews 02:50
Общество
Названа цена аренды зала «Крокус Экспо» под госпиталь
Стоимость аренды зала "Крокус Экспо", который будет перепрофилирован под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, составила 110 миллионов рублей за два месяца, сообщил РИА Недвижимость президент Crocus Group Араз Агаларов.
РИА Новости вчера в 10:57
Общество
В России за сутки выявлено 10 699 носителей коронавируса
Москва, 8 мая 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:38
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Общество
Суды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
Экономика
ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара.
Ведомости вчера в 14:08
Политика
В США смоделировали термоядерный удар по Москве
Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало сброс термоядерной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн на Москву.
Газета.Ru вчера в 01:50
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 06 мая в 04:22
Футбол
Футболист московского «Спартака» помог больнице в Тверской области
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров перечислил деньги центральной районной больнице поселка Фирово в Тверской области.
Афанасий-бизнес 03:22
Общество
В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
Общество
Туроператорам разрешат не возвращать деньги за отмененные туры
Законопроект уже внесли в Госдуму Кабмин внес в Госдуму законопроект, который позволяет туроператорам возвращать вместо денег за отмененные поездки сертификаты на будущие путешествия.
АМИТЕЛ 02:15
Общество
Назван правильный способ носить медицинскую маску весной
Теплая погода в мае и грозы с дождями привели к тому, что неправильное использование медицинских масок в таких условиях становится иногда опасным, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Аргументы и Факты вчера в 21:12