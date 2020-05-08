В call-центрах Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка, МКБ, «Юникредит» и Росбанка корреспонденту РБК пояснили, что новый клиент может открыть счет только в отделении банка или заказав на сайте карту, которую привезет курьер, и он же проведет идентификацию.

с чего всё началось

Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.

Политика Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны. 535

Хоккей Московское «Динамо» перезаключило контракт с голкипером Бочаровым Московское «Динамо» перезаключило контракт с голкипером Иваном Бочаровым, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Культура Эфир радио «Китап» поделят поровну музыка и литература Заместитель руководителя департамента по телевидению и радиовещанию АО «Татмедиа», главный редактор радиостанции «Китап» Алмаз Миргаязов отметил, что к концу на национальном радио «Китап» половину эфира будут занимать литературные произведения, вторую половину - песни.

Общество Сроки активного распространения коронавируса назвали в Минздраве Внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова во время интервью телеканалу «Россия 24» назвала конкретные сроки распространения коронавируса. 615

Общество ВОЗ не подтверждает возникновение коронавируса на рынке в Ухане Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не может подтвердить информацию о том, что рынок в китайском городе Ухань был первым источником заражения коронавирусом нового типа. 1

Общество В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы. 417

Происшествия В Каспийском море нашли тела двух пропавших в 2015 году нефтяников Тела двух пропавших в 2015 году во время аварии на глубоководной платформе "Гюнешли" азербайджанских нефтяников найдены в Каспийском море, сообщил РИА Новости официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

ЖКХ Появился график отключения горячей воды в Воронеже на май Стало известно, когда и где в Воронеже отключат горячую воду в мае. Соответствующий график опубликовала «Квадра»-«Воронежская генерация».

Авто Выдача автокредитов в апреле сократилась на 81% Объем выдачи автокредитов по итогам апреля 2020 года снизился на 81%, причем падение наблюдается как в денежном, так и в количественном выражении. 1

Игры Какие игры для Xbox Series X показала Microsoft Yakuza: Like a Dragon войдёт в стартовую линейку Xbox Series X и получит поддержку Smart Delivery (владелец копии игры для Xbox One сможет запустить её на консоли следующего поколения). 22

Фигурное катание Слуцкая прокомментировала переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко Ирина Слуцкая прокомментировала переход Александры Трусовой от тренера Этери Тутберизе к Евгению Плющенко.

Происшествия Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и экс-акционер Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков задержан 7 мая в своем доме под Красноярском по уголовному делу об убийстве в 1994 г. Кирилла Войтенко и Александра Наумова (ст. 102 УК), сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. 2,5K

Наука Потепление вод Северной Атлантики стало причиной резкого вымирания планктона В статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, говорится о вымирании холодолюбивого планктона в северных широтах Атлантики и его замещении на теплолюбивые виды из-за начавшего в середине прошлого века активного притока субтропических вод.

Футбол Матич: «Если вы проиграли, лучше не попадайтесь Моуринью на глаза» Жозе Моуринью: "Не могу сказать, что в моей карьере встречались игроки лучше Матича" Матич перешёл в "МЮ" из "Челси" в 2017 году.

Происшествия На Кубани за сутки заражение коронавирусом выявили у 99 человек Краснодар, 7 мая 2020, 11:13 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили 7 мая в региональном оперштабе. 279

Общество Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации. 2,1K

Шоу-бизнес Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой Шоумэн решил вызвать на бой Емельяненко после того, как тот сказал, что шоумену Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не нужно выходить на ринг, так как «уже песок сыпется». 22

Экономика ВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка» Госкорпорация развития ВЭБ.РФ достигла договоренности о покупке доли в КБ "Стрелка", сообщает в пятницу принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Культура Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире.