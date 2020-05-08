Экономика
Газета.RuБанки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.РБК00:00
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СМИ: за месяц банки не воспользовались разрешением удаленно открывать счета
Московский Комсомолец03:23
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В Челябинской области второй день тушат лес в Ильменском заповеднике
По сообщению управления ГОЧС Миасса, на борьбу с самым крупным пожаром, возникшем на территории Ильменского заповедника, брошены 69 человек личного состава и 16 единиц техники.
Pchela.News 03:16
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Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
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Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров перечислил деньги центральной районной больнице поселка Фирово в Тверской области.
Афанасий-бизнес 03:22
Здоровье
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Общество
Названа цена аренды зала «Крокус Экспо» под госпиталь
Стоимость аренды зала "Крокус Экспо", который будет перепрофилирован под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, составила 110 миллионов рублей за два месяца, сообщил РИА Недвижимость президент Crocus Group Араз Агаларов.
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Общество
Дуров назвал причины для отказа от переезда в США
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
Политика
Парламент Белоруссии назначил дату выборов президента
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
BFM.ru 03:30
Политика
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК вчера в 08:25
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Полпред сообщил о продлении режима самоизоляции в Сибири
Меняйло подчеркнул, что пик COVID-19 в округе ещё не пройден, на утро пятницы в регионах СФО выявлено 3856 заболевших, выздоровели 915 пациентов, скончались 53.
Новосибирские новости 04:29
Шоу-бизнес
Врач Хорошев усомнился, что Бабкина сможет вернуться на сцену
Popcornnews.ru 03:27
Общество
Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август
Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru 06 мая в 02:18
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая
В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК вчера в 09:37
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
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Little Big презентовали новый сингл Hypnodancer
Сегодня, после отмены «Евровидения» и непродолжительного перерыва, коллектив презентовал новый сингл Hypnodancer.
Собака.ru 03:14
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье
Британская певица Адель продемонстрировала свою внешность после сильного похудения.
Discover24 06 мая в 16:11
Экономика
ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
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РБК 04:02
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Политика
Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
Общество
В Минздраве дали прогноз активного распространения коронавируса
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что коронавирус может продолжить активное распространение в России до июня.
Спорт-Экспресс вчера в 15:57
Политика
Путин назвал основой жизни россиян любовь к Родине
Президент РФ Владимир Путин знает этот принцип. Основа жизни россиян заключается в любви к Родине.
Экономика сегодня 04:36
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
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Инфекционное отделение сакской больницы закрывают на карантин
Инфекционное отделение Сакской центральной районной больницы (ЦРБ) закрывают на карантин из-за обнаружения коронавируса у врача.
ИА Крыминформ 03:23
Шоу-бизнес
Андрей Губин: Чувствую себя лучше, чем выгляжу
RuNews24.ru 04:25
Единоборства
Хрюнов предложил Тайсону подраться с Емельяненко за миллион
Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, как во время общения с Майком Тайсоном предложил 53-летнему американцу бой с Александром Емельяненко.
ProstoProSport 06 мая в 08:59