Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.

с чего всё началось

Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России США продолжат создавать издержки для России, в том числе посредством санкций, заявил госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. 60

Происшествия В Челябинской области второй день тушат лес в Ильменском заповеднике По сообщению управления ГОЧС Миасса, на борьбу с самым крупным пожаром, возникшем на территории Ильменского заповедника, брошены 69 человек личного состава и 16 единиц техники. 1

Футбол Футболист московского «Спартака» помог больнице в Тверской области Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров перечислил деньги центральной районной больнице поселка Фирово в Тверской области.

Здоровье Собянин подписал постановление о доплатах медработникам Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом. 33

Общество Названа цена аренды зала «Крокус Экспо» под госпиталь Стоимость аренды зала "Крокус Экспо", который будет перепрофилирован под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, составила 110 миллионов рублей за два месяца, сообщил РИА Недвижимость президент Crocus Group Араз Агаларов. 12

Политика Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине. 275

Технологии Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). 23

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 339

Общество Полпред сообщил о продлении режима самоизоляции в Сибири Меняйло подчеркнул, что пик COVID-19 в округе ещё не пройден, на утро пятницы в регионах СФО выявлено 3856 заболевших, выздоровели 915 пациентов, скончались 53. 16

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним. 84

Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 8,7K

Музыка Little Big презентовали новый сингл Hypnodancer Сегодня, после отмены «Евровидения» и непродолжительного перерыва, коллектив презентовал новый сингл Hypnodancer.

Экономика ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка» Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе.

Политика Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.

Общество В Минздраве дали прогноз активного распространения коронавируса Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что коронавирус может продолжить активное распространение в России до июня. 612

Политика Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны. 17