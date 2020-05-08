Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.

с чего всё началось

Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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