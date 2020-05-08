Экономика
Газета.RuБанки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.РБК00:00
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СМИ: за месяц банки не воспользовались разрешением удаленно открывать счета
Московский Комсомолец03:23
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Общество
Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты
Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel вчера в 09:48
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Наука
Найдено древнейшее европейское пиво
С уверенностью сказать, было это приготовлением безалкогольного солодового напитка или же сбраживанием пива, авторы исследования не могут, но вполне допускают, что с помощью своего метода обнаружили на территории современной Германии древнейшую в Европе пивоварню, относящуюся к четвертому тысячелетию до нашей эры.
Популярная механика вчера в 01:36
Общество
Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород
Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
Происшествия
Офицер ФСО, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ
Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
Эхо Москвы 16:03
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море
Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота США.
RT на русском 15:59
Авто
Судно с новыми Nissan почти неделю дрейфовало у берегов США
Грузовой корабль Jupiter Spirit, на котором находились около 2000 автомобилей Nissan и Infiniti, почти неделю дрейфовал у берегов США.
За рулем Кубань 05 мая в 14:42
Армия и оружие
Сирия отказалась от ЗРПК «Панцирь-С» и перешла на Бук-М2Э
Военное дело вчера в 03:57
Общество
Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Общество
Безработица в США выросла до максимума со времен Великой депрессии
Уровень безработица в США в апреле вырос до 14,7%, число рабочих мест сократилось на 20,5 миллионов человек.
Компания 10:21
Здоровье
Пациенты инфекционного госпиталя Кирова объявили голодовку
Накануне из инфекционных госпиталей выписали 45 выздоровевших, всего же за период пандемии в регионе от коронавируса вылечили 188 пациентов.
Новые Известия 08:50
Общество
В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски
Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM 12:28
Политика
МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признании кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление.
Газета.Ru 13:41
Общество
Глава Крыма заявил, что туристический сезон вряд ли состоится
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический сезон в этом году в регионе вряд ли состоится.
Газета.Ru 12:44
Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Общество
В Московской области отложили штрафы за отсутствие масок
В Московской области отложили введение штрафов за отсутствие масок на более поздний срок.
Lenta.ru 14:44
Общество
Вице-премьер Чернышенко допустил снятие ограничений в конце мая
Регионы могут выйти из режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, в конце мая — начале июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире «России 1».
РБК 13:41
Общество
Актриса Анна Банщикова замечена в скандале с казаками в Геленджике
7 мая в сети было размещено видео, на котором зафиксирован конфликт между казачьим патрулём и актрисой сериала «Ищейка» Анной Банщиковой.
Бизнес-газета 04:04
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал шпагат в 72 года
Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер продемонстрировал свою растяжку.
Вестник 09:33
Армия и оружие
Первый самолет со специалистами ВС РФ вернулся из Италии в Россию
Первый самолет ВКС России вернулся в Подмосковье с военными специалистами на борту, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, передает РИА "Новости" заявление Минобороны РФ.
Газета.Ru 12:37
Общество
В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови из вены
В Москве тесты на коронавирус проведут на основе анализа венозной крови, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1».
РБК 15:47
Общество
Москвичи стали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков
Москвичи начали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков.
ИА Московский регион 07:01
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью
Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Авто
Внедорожник Kia Mohave получил новую версию Gravity
Компания Kia представила в Южной Корее новую версию внедорожника Mohave - Gravity.
За рулем Кубань 15:01