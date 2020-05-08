Экономика

Газета.RuГазета.RuБанки России не начали открывать счета удаленно

Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.
РБК00:00

Подробнее о событии

Банки отказались следовать совету ЦБ по открытию счетов онлайн

Говорит Москва01:37

РБК: банки не начали открывать счета клиентам в удаленном режиме

ТАСС03:24

СМИ: за месяц банки не воспользовались разрешением удаленно открывать счета

Московский Комсомолец03:23

Российские банки испугались пойти навстречу клиентам

Lenta.ru02:42

РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открыть счета

РИА Новости03:43

РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

Коммерсантъ00:57

Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

РБК00:00
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Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

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Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты

Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel вчера в 09:48
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
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Наука

Найдено древнейшее европейское пиво

С уверенностью сказать, было это приготовлением безалкогольного солодового напитка или же сбраживанием пива, авторы исследования не могут, но вполне допускают, что с помощью своего метода обнаружили на территории современной Германии древнейшую в Европе пивоварню, относящуюся к четвертому тысячелетию до нашей эры.
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Общество

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
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Происшествия

Офицер ФСО, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ

Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
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Армия и оружие

Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море

Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота США.
RT на русском 15:59
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Авто

Судно с новыми Nissan почти неделю дрейфовало у берегов США

Грузовой корабль Jupiter Spirit, на котором находились около 2000 автомобилей Nissan и Infiniti, почти неделю дрейфовал у берегов США.
За рулем Кубань 05 мая в 14:42
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Армия и оружие

Сирия отказалась от ЗРПК «Панцирь-С» и перешла на Бук-М2Э

Военное дело вчера в 03:57
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Общество

Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Общество

Безработица в США выросла до максимума со времен Великой депрессии

Уровень безработица в США в апреле вырос до 14,7%, число рабочих мест сократилось на 20,5 миллионов человек.
Компания 10:21
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Здоровье

Пациенты инфекционного госпиталя Кирова объявили голодовку

Накануне из инфекционных госпиталей выписали 45 выздоровевших, всего же за период пандемии в регионе от коронавируса вылечили 188 пациентов.
Новые Известия 08:50
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Общество

В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски

Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM 12:28
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Политика

МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признании кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление.
Газета.Ru 13:41
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Глава Крыма заявил, что туристический сезон вряд ли состоится

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический сезон в этом году в регионе вряд ли состоится.
Газета.Ru 12:44
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Шоу-бизнес

С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине

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Popcornnews.ru 08:14
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Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
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Общество

В Московской области отложили штрафы за отсутствие масок

В Московской области отложили введение штрафов за отсутствие масок на более поздний срок.
Lenta.ru 14:44
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Общество

Вице-премьер Чернышенко допустил снятие ограничений в конце мая

Регионы могут выйти из режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, в конце мая — начале июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире «России 1».
РБК 13:41
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7 мая в сети было размещено видео, на котором зафиксирован конфликт между казачьим патрулём и актрисой сериала «Ищейка» Анной Банщиковой.
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Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru вчера в 11:24
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Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер показал шпагат в 72 года

Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер продемонстрировал свою растяжку.
Вестник 09:33
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Армия и оружие

Первый самолет со специалистами ВС РФ вернулся из Италии в Россию

Первый самолет ВКС России вернулся в Подмосковье с военными специалистами на борту, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, передает РИА "Новости" заявление Минобороны РФ.
Газета.Ru 12:37
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Единоборства

Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем на UFC 249

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Общество

В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови из вены

В Москве тесты на коронавирус проведут на основе анализа венозной крови, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1».
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Общество

Москвичи стали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков

Москвичи начали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков.
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Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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Внедорожник Kia Mohave получил новую версию Gravity

Компания Kia представила в Южной Корее новую версию внедорожника Mohave - Gravity.
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