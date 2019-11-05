Экономика

АБНАБНБанки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупные российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке.
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с чего всё началось

Материнская плата: маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия04 ноября в 16:01

Подробнее о событии

Кабмин решит вопрос использования маткапитала в качестве взноса для ипотеки

РИА Новости03:51

Девелопер объяснил отказы банков принимать маткапитал за взнос по ипотеке

Известиявчера в 08:36

СМИ сообщили об отказе банков принимать маткапитал в счёт ипотеки

News.ru04 ноября в 18:25

СМИ сообщили об отказе банков брать маткапитал как взнос по ипотеке

РБКвчера в 03:03

«Известия»: крупные банки отказываются принимать маткапитал для взноса по ипотеке

ТАСС04 ноября в 22:37

Отказ банков брать маткапитал как первый взнос в ипотеку заметили в Госдуме. И пообещали «настаивать и регулировать»

Телеканал 360°вчера в 05:57

Крупнейшие банки России отказываются принимать маткапитал в качестве взноса по льготной ипотеке

URA.Ru04 ноября в 16:59
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:49, Ашберн
Происшествия

В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы

Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
РИА Новости 02:07
Происшествия

В Адыгее нашли тело убитой 16-летней школьницы

Известия вчера в 12:24
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали небоскрёб «Высоцкий»

В столице Среднего Урала эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:40
Общество

Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами

Lenta.ru вчера в 18:05
Происшествия

Отец Шамсутдинова опроверг личную характеристику сына

Газета.Ru 03:38
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Политика

Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу

Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Армия и оружие

В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

RT на русском 04 ноября в 09:44
Экономика

«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Политика

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Происшествия

Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Экономика

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Известия 04:31
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о настроениях в украинском обществе

Общество требует от Генеральной прокуратуры Украины крови и посадок заявил глава украинского ведомства Руслан Рябошапка, 5 ноября в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM вчера в 21:47
Общество

РБК: в российских тюрьмах могут заблокировать сотовую связь

Как сообщает РБК, депутат Госдумы Александр Хинштейн намерен внести в нижнюю палату парламента проект закона, который позволит отключать определенные номера от сотовой связи через операторов.
ТАСС 02:15
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Финансы

«Ъ»: «Россети» хотят увеличить планку по выплате дивидендов

Группа "Россети" начиная с 2020 года может увеличить планку по выплате дивидендов до 75% прибыли по РСБУ.
ТАСС вчера в 23:43
Общество

Суд отказался вернуть работу уволенной за эротические фото тренеру

Газета.Ru 03:58
Общество

Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка.
RT на русском 02:19
Политика

В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа

Министр пояснил, что страна готова к остановке транзита газа, так как в настоящий момент «в украинских ПХГ рекордное количество газа, которое закачано, чтобы пройти отопительный сезон», передает «РИА Новости».
Известия 04 ноября в 18:36
Политика

Трамп написал Зеленскому письмо с обещанием непоколебимой поддержки

29 мая 2019 года президент США Дональд Трамп написал Владимиру Зеленскому письмо с поздравлениями с избранием на пост главы Украины, в котором американский лидер обещал украинскому коллеге непоколебимую поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Газета.Ru 00:50
Футбол

«Ювентус» и Роналду оскандалились в Москве

Московский Комсомолец 02:51
Политика

МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
Экономика

Правительство выделило миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным

Правительство России выделило 1 миллиард рублей на предоставление компании "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер господдержки выплачивающих ипотеку многодетных семей.
РИА Новости вчера в 09:12
Кино

Кинг заявил, что фильм «Доктор Сон» Флэнегана может «спасти» «Сияние»

Стивен Кинг заявил, что будущая картина «Доктор Сон» Майка Флэнегана может «спасти» всё то, что ему не нравилось в «Сиянии» Стэнли Кубрика.
REGNUM 04:43
Общество

Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе

В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
РБК 04:38
Космос

Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами

РИА Новости 04 ноября в 00:00
Общество

В Омске стартовал российско-казахстанский форум

Сегодня, 6 ноября, в Омске состоялось открытие ХVІ Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана.
РИА ОмскИнформ 00:35
Политика

Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.
RT на русском 03:55
Политика

Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

Россия не намерена взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Российская газета 03:38
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