Некоторые крупные российские банки уже внедрили идентификацию по рисунку вен. В частности, это сделал Ак Барс банк (входит в топ-40 по активам). "По рисунку вен ладони для клиентов банка доступен вход в депозитарий в офисе, - уточнили в пресс-службе Ак Барс банк".
1 Заболеваемость составила 260 человек в сутки Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило 69 тысяч человек За сутки в регионе выявили 260 новых случаев заболевания В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 260 случаев заражения коронавирусом.
Отмечается, что два дня назад несколько азербайджанских военных вышли ночью на участок трассы Бердзор — Степанакерт в районе села Лысогор и потребовали ликвидировать расположенный поблизости армянский полицейский пост.
Первый тяжелый ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Альтиус" поступит в Вооруженные силы РФ осенью, сообщил журналистам на форуме "Армия-2021" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
Джереми обвиняют в 12 изнасилованиях, семи случаях принуждения к оральному сексу, шести насильственным прикосновениям к интимным частям женщин, нескольких домогательствах во сне или с использованием посторонних предметов - при этом одна из жертв была несовершеннолетней.