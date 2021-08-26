Некоторые крупные российские банки уже внедрили идентификацию по рисунку вен. В частности, это сделал Ак Барс банк (входит в топ-40 по активам). "По рисунку вен ладони для клиентов банка доступен вход в депозитарий в офисе, - уточнили в пресс-службе Ак Барс банк".

Российская газета вчера в 11:40