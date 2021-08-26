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Банки России планируют идентифицировать клиентов по рисунку вен ладони

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В настоящее время регулятор рассматривает биометрическую идентификацию по венам на ладони как перспективное дополнение к уже существующим способам идентификации.
Комсомольская правда
Эксперт отметили, что рисунок вен ладони позволит снять барьеры для прохождения биометрической идентификации людьми, которые испытывают трудности при разговоре, в том числе с проблемами слуха и речи.
Комсомольская правда
Данная технология уже была протестирована и показала свою высокую эффективность.
Комсомольская правда
Цена считывателя рисунка вен ладони разнится и находится в диапазоне 17-140 тысяч рублей.
Российская газета

С чего всё началось

Банки введут новый способ биометрической идентификации клиентов
Некоторые крупные российские банки уже внедрили идентификацию по рисунку вен. В частности, это сделал Ак Барс банк (входит в топ-40 по активам). "По рисунку вен ладони для клиентов банка доступен вход в депозитарий в офисе, - уточнили в пресс-службе Ак Барс банк".
Российская газетавчера в 11:40

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Центробанк разрешит идентифицировать россиян по венам на ладони
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Российские банки хотят дополнить Единую биометрическую систему идентификацией клиентов по рисунку вен ладони
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Российские банки будут идентифицировать клиентов по рисунку вен ладони
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