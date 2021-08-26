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Банки России планируют идентифицировать клиентов по рисунку вен ладони

Российские банки введут новый способ биометрической идентификации клиентов — по рисунку вен на ладони.
Собака.ru
В ЦБ отметили, что регулятор рассматривает биометрическую идентификацию по венам на ладони как перспективное дополнение к уже существующим способам идентификации в ЕБС (по голосу и лицу).
Российская газета
Некоторые крупные российские банки уже внедрили идентификацию по рисунку вен.
Российская газета
Перед введением такого способа идентификации следует также проработать вопрос о включении устройств для распознавания артерий в перечень технических средств реабилитации для ряда заболеваний, указали в ЦБ.
Российская газета

С чего всё началось

Банки введут новый способ биометрической идентификации клиентов
Некоторые крупные российские банки уже внедрили идентификацию по рисунку вен. В частности, это сделал Ак Барс банк (входит в топ-40 по активам). "По рисунку вен ладони для клиентов банка доступен вход в депозитарий в офисе, - уточнили в пресс-службе Ак Барс банк".
Российская газетавчера в 11:40

Подробнее о событии

В России внедрят новый способ биометрической идентификации клиентов банков
ФАН04:37
Банки введут идентификацию по рисунку вен ладони
Газета.Ru03:34
Российские банки хотят дополнить Единую биометрическую систему идентификацией клиентов по рисунку вен ладони
Inc-news.ruвчера в 14:31
Банки решили ввести новый способ биометрической идентификации клиентов
Телеканал 360°03:01
Банки России планируют идентифицировать клиентов по рисунку вен ладони
Комсомольская правда02:57
Российские банки будут идентифицировать клиентов по рисунку вен ладони
Общественная служба новостей03:01
Банки введут новый способ биометрической идентификации клиентов
Российская газетавчера в 11:40

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