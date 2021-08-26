Больные ковидом оказались наиболее заразны в день появления симптомов

Недавно ученые определили, что больной наиболее заразен в первые дни после появления симптомов, но в исследовании было мало участников, и чтобы подтвердить выводы авторов работы, необходимы дополнительные исследования на большем количестве человек.