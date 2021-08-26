Перед введением такого способа идентификации следует также проработать вопрос о включении устройств для распознавания артерий в перечень технических средств реабилитации для ряда заболеваний, указали в ЦБ.
Некоторые крупные российские банки уже внедрили идентификацию по рисунку вен. В частности, это сделал Ак Барс банк (входит в топ-40 по активам). "По рисунку вен ладони для клиентов банка доступен вход в депозитарий в офисе, - уточнили в пресс-службе Ак Барс банк".
Решение было принято на фоне недостаточно высоких кассовых сборов некоторых недавних фильмов о супергероях, например, картины "Отряд самоубийц: Миссия навылет" от Warner Bros.Перенос премьеры "Венома 2" на 2022 год означает, что запланированная премьера фильма о вампирах-супергероях "Морбиус" с Джаредом Лето тоже будет перенесена.
Недавно ученые определили, что больной наиболее заразен в первые дни после появления симптомов, но в исследовании было мало участников, и чтобы подтвердить выводы авторов работы, необходимы дополнительные исследования на большем количестве человек.
Инвесторы, ожидающие четкого сигнала от председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул, «скорее всего, будут разочарованы», говорит Ив Бонзон, главный инвестиционный директор группы Julius Baer.