Курс доллара приподнялся с недельного минимума

Доллар вырос с недельного минимума в четверг, чему способствовала доходность облигаций казначейства США, которая держалась выше 1,34% на спокойном рынке, где внимание было твердо сконцентрировано на том, какие сигналы Федеральная резервная система может послать на ежегодной конференции в Джексон-Хоул.