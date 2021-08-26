Перед введением такого способа идентификации следует также проработать вопрос о включении устройств для распознавания артерий в перечень технических средств реабилитации для ряда заболеваний, указали в ЦБ.
Некоторые крупные российские банки уже внедрили идентификацию по рисунку вен. В частности, это сделал Ак Барс банк (входит в топ-40 по активам). "По рисунку вен ладони для клиентов банка доступен вход в депозитарий в офисе, - уточнили в пресс-службе Ак Барс банк".
Доллар вырос с недельного минимума в четверг, чему способствовала доходность облигаций казначейства США, которая держалась выше 1,34% на спокойном рынке, где внимание было твердо сконцентрировано на том, какие сигналы Федеральная резервная система может послать на ежегодной конференции в Джексон-Хоул.
Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщает о том, что орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" обнаружила необычный источник рентгеновского излучения, который обладает просто гигантскими размерами. pixabay.com Аппарат "Спектр-РГ", напомним, был запущен в июле 2019 года.