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Vologda-poisk.ruVologda-poisk.ruБанки России повышают ипотечные ставки

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Российские банки стали повышать ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Об этом, ссылаясь на источник информации, сообщает РИА "Новости". Аналитики отмечают, что подобная тенденция, в числе прочего, была обусловлена нестабильным курсом рубля, а также постоянными колебаниями цен на нефть.
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Филиалы крупных российских банков в области не повысили ипотечные ставки

ГТРК Амур23 марта в 03:56

Банки России повышают ипотечные ставки

Vologda-poisk.ruвчера в 03:06
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